Ceccano, piomba con l'auto in un fossato e finisce nella vegetazione: miracolato un 39enne

A Ceccano, intorno a mezzogiorno e mezzo,una Fiat Panda bianca (vecchio modello) è uscita fuori strada e finita in un fossato lungo via Anime Sante, nei pressi dell’azienda Galver, nella zona artigianale di Ceccano.

Fortunatamente, al di là del guard rail, il 39enne ceccanese al volante è piombato in mezzo alla folta vegetazione e non sul cemento. L’uomo, forse distratto o assopito alla guida, ha perso il controllo della macchina e invaso l'altra parte della carreggiata. Non ha riportato gravissime conseguenze: un leggero trauma cranico e un labbro spaccato, oltre a un forte spavento in quella che è la giornata della festa del papà.

I presenti, ancor prima dell’arrivo dei soccorsi, gli hanno dato subito una mano a tirarsi fuori dall'auto e risalire verso la strada. Gli operatori sanitari, giunti nel tratto locale della Strada regionale Monti Lepini a bordo dell'ambulanza Ares, hanno trovato il 39enne ceccanese vigile e cosciente. Ai rilievi di rito, al contempo, hanno proceduto i carabinieri del comando locale di Ceccano.