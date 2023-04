Giostra resta sospesa nel vuoto, panico durante la festa a Sant'Elia: tre feriti

Una giostra si stacca e resta sospesa nel vuoto: si poteva consumare una vera e propria tragedia, ieri sera, nel comune di Sant'Elia Fiumerapido. I fatti si sono verificati poco prima della mezzanotte quando stavano per volgere al termine i festeggiamenti della Madonna di Casalucense. Terminato il concerto di Danilo Sacco, ex cantante dei Nomadi, nella centralissima piazza Risi, a poca distanza dove si trovava l'area giochi si è sfiorata la tragedia. Chi è salito a bordo della ‘nave volante’ si è reso conto che qualcosa non andava. La giostra ha iniziato a sbilanciarsi di molto, per poi fermarsi all’improvviso e restare sospesa a metri di altezza. Sono subito intervenuti gli addetti che hanno constatato il guasto ed hanno aiutato i ragazzi a scendere. In tre hanno riportato ferite, solo per una ragazza si sono rese necessarie le cure mediche al vicino ospedale di Cassino per le escoriazioni riportate