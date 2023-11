Torna Merry Kidsmas: giocattoli e abiti per i bambini meno fortunati. Raccolta nel quartiere Giardino

Giocattoli, vestiti, biciclette, carrozzine e quanto c’è di utile per fare trascorrere alle bambine e ai bambini meno fortunati un Natale dignitoso e sereno. Torna anche quest’anno l’iniziativa Merry Kidsmas, nata dallo spirito di solidarietà di un gruppo di amici e diventata un appuntamento per chi vuole adoperarsi verso gli altri. La raccolta, gestita con il supporto dell’associazione culturale Rione Giardino, è iniziata. Sabato 4 e domenica 5 novembre dal mattino (ore 10.30-12.30) e anche nel pomeriggio (ore 16.00-19) a fianco alla casa della Cultura, ovvero l’ex mattatoio, in via Giordano Bruno. Poi un altro sabato e domenica e dal 15 novembre anche durante la settimana. Non si accettano donazioni in denaro, ma oggetti e indumenti in buone condizioni. Durante la scorsa edizione, i regali dei cittadini generosi sono stati distribuiti in case famiglie, ospedali e zone terremotate facendo la felicità di tanti piccoli e delle loro famiglie.