Cantine Aperte nel rione Giardino, la manifestazione non salterà, anche se verrà riproposta in una nuova formula. A dare la notizia è il Comune di Frosinone. «Dopo la comunicazione, da parte degli organizzatori, circa la impossibilità di celebrare, anche per quest'anno, la nuova edizione delle "Cantine" - si legge in una nota stampa - il Comune di Frosinone ha deciso di non disperdere quella che, ormai, risulta essere una tappa obbligata dell'estate in Ciociaria, progettando e proponendo, per il prossimo settembre, una nuova formula dell'evento che si terrà nella parte alta della città, partendo proprio dal rione Giardino e toccando, poi, anche gli altri quartieri della parte alta del capoluogo».



Il Comune di Frosinone, anche per la possibile edizione del prossimo mese di giugno a cura della associazione "Rione Giardino", si era reso disponibile a stanziare, come nell'edizione precedente del 2017, un cofinanziamento di 5.000 euro per la copertura delle spese che, evidentemente, sono state ritenute ingenti da parte dell'attuale organizzazione e, comunque, tali da presentare probabili criticità.



«Gli uffici comunali - conclude la nota continueranno a essere, anche per il futuro, a completo sostegno di quelle associazioni private e di volontariato, come quella del "Rione Giardino" o la Pro Loco, che intendano impegnarsi nel recupero e nella valorizzazione delle tradizioni identitarie e autentiche del nostro territorio».





