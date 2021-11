L'Umbria del vino fa festa per San Martino: gli eventi di tutte le Cantine Aperte nei due prossimi weekend

PERUGIA - “Degusto, Conosco… Umbria!”: con questo motto torna Cantine Aperte a San Martino, iniziativa del Movimento Turismo del Vino Umbria che coinvolgerà 20 cantine nei prossimi due weekend. L’appuntamento autunnale punta sul far conoscere e apprezzare il territorio e le sue eccellenze, con un focus sul vino nuovo e novello. Non mancherà occasione per degustare anche vini invecchiati accompagnati da prodotti tipici di stagione. Degustazioni guidate, pranzi e cene col vignaiolo, momenti di approfondimento ma anche di divertimento dedicati a grandi e piccoli: «Cantine Aperte a San Martino rappresenta un momento importante per le nostre cantine - ha precisato il Presidente MTV Umbria Giovanni Dubini - che condividono con il pubblico i primi risultati della vendemmia e non solo. Sarà un’ulteriore occasione di divertimento e di conoscenza per gli appassionati, in totale sicurezza. I nostri soci hanno dimostrato, nel corso di quest’anno, di saper garantire un’accoglienza attenta, nel rispetto delle regole. La presenza degli enoturisti, malgrado l’emergenza sanitaria, non è mancata, anzi è stata spalmata nel corso di tutto l’anno, permettendo anche alle cantine una migliore gestione dei flussi e delle attività».

Le Cantine Aperte a San Martino di Perugia saranno la cantina G.B. Bennicelli a Solfagnano, Chiorri a Sant’Enea e Goretti a Pila, Castello Monte Vibiano, Baldassarri e Sasso dei Lupi a Marsciano; a Torgiano, invece, aprirà le sue porte la cantina Lungarotti, mentre ad Assisi la cantina Saio. Nell’area di Montefalco appuntamento alle cantine Agricola Mevante, Arnaldo Caprai, La Fonte di Bevagna (Bevagna), Le Cimate, Lungarotti, Perticaia, Scacciadiavoli, Terre de la Custodia (Gualdo Cattaneo) e Valdangius, mentre in quella del Trasimeno apriranno le cantine Carlo e Marco Carini (Colle Umberto) e Madrevite (Castiglione del Lago). Appuntamento anche alla Fattoria di Monticello (San Venanzo), alle Cantine Zanchi (Amelia) e alla Agricola Palazzone di Orvieto.

La partecipazione alle iniziative di Cantine Aperte a San Martino è solo su prenotazione direttamente alla cantina. Obbligo di Green Pass. Partner dell’iniziativa: BCC Umbria e Velino.

Ecco gli eventi in programma:

Colli Perugini

Cantina G.B. Bennicelli

Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 novembre “castagnata” con il vino nuovo.

Cantina Chiorri

Domenica 7 novembre, a partire dalle 13.00 pic-nic all'insegna di vino, musica e solidarietà, in collaborazione con Tarantarci Perugia e Airc - Fondazione Airc per la Ricerca sul cancro.

Cantina Goretti

Sabato 6 e 13 novembre e domenica 7 e 14 novembre degustazioni guidate di vino nella storica sala degustazione della Torre, risalente al XII secolo.

Castello Monte Vibiano Vecchio

La cantina resterà aperta nella giornata di domenica 7 novembre.

Cantina Baldassarri

La cantina resterà aperta nella giornata di sabato 6 novembre dalle 15.30 alle 19.00 per visite guidate alla cantina e degustazioni di vino, in abbinamento a bruschette con l’olio nuovo, castagne e arrosticini. Negli altri giorni la cantina Baldassarri resterà aperta per degustazioni di vino nuovo.

Sasso dei Lupi

Sabato 13 novembre dalle 15.30 olio e vino protagonisti di imperdibili degustazioni guidate. Per l’olio saranno in degustazione 5 monocultivar di olio nuovo, di altrettanti produttori, uno per ciascuna delle sottozone della Dop Umbria. Non mancheranno bruschette, sfiziosità e primizie di stagione. Evento in collaborazione con AIRC, associazione per la ricerca contro il cancro.

Torgiano

Lungarotti

Sabato 13 novembre Pranzo delle Primizie d’autunno in Enoteca e degustazione guidata di formaggi e miele (alle 11.40). Per tutta la giornata nel piazzale della cantina si svolgerà Bolle di San Martino, mercato autunnale con prodotti tipici da gustare sul posto in abbinamento ai vini Lungarotti. Nel pomeriggio, inoltre, sarà possibile visitare il Muvit Museo del Vino, a partire dalle 15, mentre alle 16.00, visita guidata alla cantina e a seguire IndoVinando, spettacolo per grandi e piccoli con l’attrice Loretta Bonamente. Alle 17.30 degustazione di bollicine sotto la tettoia della cantina e dalle 18.00 aperitivo a base di porchetta e bollicine. Domenica 14 novembre colazione di San Martino presso l’Osteria del Museo del Vino Muvit di Torgiano, alle 12.30 con menù a base di prodotti tipici di stagione in abbinamento ai vini. Sempre a Torgiano sia sabato 13 che domenica 14 novembre possibilità di ingresso al Muvit con biglietto ridotto.

Assisi

Saio Assisi

La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 novembre.

Montefalco

Agricola Mevante

La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 6 e 13 novembre dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 per visite in cantina e degustazioni di vino. Domenica 7 novembre e 14 novembre visite in cantina a partire dalle 12.00 fino alle 16.00. In entrambe le giornate, Pranzo della domenica con i piatti preparati dallo chef Luca Presciutti del Ristorante Il Cantico, in abbinamento ai vini della cantina. Domenica 14.00, il pranzo sarà arricchito dai racconti del bosco di un cercatore di funghi.

Arnaldo Caprai

La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 6 e 13 novembre, nonché domenica 7 e 14 novembre per visite e degustazioni guidate su prenotazione.

La Fonte di Bevagna

La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 6 e 13 novembre, nonché domenica 7 e 14 novembre per degustazione della nuova annata di Montefalco Sagrantino Docg 2016, castagnata intorno al fuoco e bruschetta con l’olio nuovo. Apertura dalle 17.30 alle 21.30.

Le Cimate

La cantine resterà aperta sabato 6 e 13 novembre e domenica 7 e 14 novembre per l’imperdibile appuntamento con “Sagrantino che passione”, degustazione guidata di quattro diversi Sagrantino. Ad accompagnare, bruschette con olio nuovo, caldarroste e crema alle nocciole Le Cimate. Domenica 14 novembre pranzo in cantina.

Lungarotti

La cantina resterà aperta nella giornata di sabato 13 novembre per una passeggiata tra i vigneti alla scoperta del caratteristico folliate autunnale, quindi visita alla cantina e Pranzo autunnale con menù tipico di stagione.

Perticaia

La cantina resterà aperta sabato 13 e domenica 14 novembre per visite e degustazioni guidate. Le visite della cantina sono previste al mattino alle ore 11.00 o nel pomeriggio alle ore 14.30, a seguire bruschetta con Olio 2021 non filtrato. Quindi, due alternative tra Aperitivo in terrazza, degustazione accompagnata da stuzzichini e degustazione guidata delle annate correnti delle etichette più rappresentative accompagnata da stuzzicherie.

Scacciadiavoli

La cantina sarà aperta sabato 6, sabato 13 e domenica 14 novembre dalle 10.00 alle 1.008 per visite e degustazioni guidate.

Terre de la Custodia

La cantina resterà aperta sabato 6 e sabato 13 novembre per visite e degustazioni guidate.

Valdangius

La cantina resterà aperta nel pomeriggio di sabato 13 novembre per una imperdibile verticale di Trebbiano Spoletino.

Colli del Trasimeno

Azienda agraria Carlo e Marco Carini

La cantina resterà aperta sabato 13 e domenica 14 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Domenica 14 novembre, in particolare, a partire dalle ore 16.00, Tramonto e Foliage in Vigna (alle 15.45) con degustazione finale: prodotti tipici di stagione di produzione propria e vino nuovo.

Madrevite

Appuntamento con il tradizione Picnicco dalle 15.00 alle 20.00 per degustazioni di vino nuovo, castagne e olio nuovo, l’immancabile street food firmato Cukuc Perugia e le golose crêpes di Letizia Peruzzi.

Colli Altotiberini

Blasi Cantine

Domenica 14 novembre cena degustazione.

Todi

Fattoria di Monticello

La cantina resterà aperta sabato 6 e domenica 14 novembre per visite e degustazioni guidate di vino e prodotti del territorio, a partire dalle 16.00. Domenica 14 il tradizionale Pranzo d’Autunno con piatti del territorio in abbinamento ai vini della cantina.