Scatta il weekend di Cantine Aperte: tutti gli eventi in programma per una trentesima edizione "storica"

PERUGIA - È con lo sguardo fiducioso di chi vede il bicchiere mezzo pieno che nel prossimo fine settimana si celebreranno i 30 anni di Cantine Aperte, la più celebre manifestazione legata all’enoturismo che nelle giornate del 28 e 29 maggio coinvolgerà ben 49 aziende in tutta la regione. Dopo due anni di stop forzato c’è infatti la voglia di guardare subito avanti tuffandosi in un’edizione che si preannuncia di svolta: «Sarà un’edizione diversa - ha spiegato ieri in conferenza stampa il presidente del Movimento Turismo del Vino Umbria Giovanni Dubini - perché l’enoturista non è più quello di una volta, vuole capire il vino e conoscere chi lo fa, non solo bere. Consapevolezza, condivisione e moderazione sono le parole chiave dei nostri eventi». Nei primi mesi dell'anno le visite nelle cantine umbre hanno superato le più rosee aspettative e la regione viene sempre più percepita come meta ideale per gli appassionati: «Vino uguale turismo - ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura Roberto Morroni - e vogliamo che diventi sempre più strategico per l’Umbria. Non è solo uno dei comparti fondamentali del settore agricolo e una delle nostre eccellenze, ma anche un messaggero capace di raccontare il territorio».

In questa direzione va anche la novità di quest’anno, ovvero la collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Spoleto “G. De Carolis”: «Diciannove ragazzi della scuola saranno presenti nelle Cantine Aperte per un’esperienza formativa - ha detto il Dirigente Scolastico Roberta Galassi - e avremo la possibilità di dimostrare che per fare questo mestiere, al di là delle competenze tecniche, occorre un background di conoscenza anche del territorio che si andrà a promuovere». Confermata invece la partnership con AIRC - Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro Umbria, a cui andranno i fondi raccolti con la vendita del calice di Cantine Aperte (7,50 Euro compresa degustazione); secondo la consigliera AIRC Grazia Maccherani si tratta di «una collaborazione davvero significativa che ribadisce la generosità dei produttori».

Degustazioni guidate, abbinamenti vino-cibo e diverse iniziative che spaziano dagli approfondimenti tecnici a momenti di relax e divertimento. La maggior parte saranno su prenotazione, per incentivare una maggiore consapevolezza e moderazione nel bere, come sottolineato dal claim di questa edizione "Vai sul sicuro".

Queste tutte le iniziative in programma (le cantine sono in ordine alfabetico):

ANTONELLI SAN MARCO

Montefalco

Sabato 28 e domenica 29 maggio, la cantina Antonelli resterà aperta dalle 9,30 alle 18 per la visita guidata della cantina, seguita dalla degustazione di tre vini: Montefalco Grechetto doc, Montefalco Rosso doc e Montefalco Sagrantino docg (Costo 10 euro e prenotazione obbligatoria). Sarà inoltre possibile acquistare panini con salumi o porchetta e insalate di farro e ceci.

BALDASSARRI

Collazzone

Tradizionale Cena del Vignaiolo al calar del sole, sabato 28 maggio alla cantina Baldassarri, con un ricco menù di antipasti tipici (coratella di agnello, salumi e formaggi, torta al testo, torta al formaggio, fagioli con le cotiche e Pansanella), primi come risotto sfumato al Verzaro con provola e radicchio e Rigatoni all’amatriciana con guanciale di cinta senese, una succulenta grigliata mista con patate cotte sotto la cenere e insalata e, per finire, crostata alla marmellata, il tutto naturalmente abbinato ai vini della cantina. Domenica 29 maggio, quindi, dalle 10 alle 19, la cantina Baldassarri propone una giornata all’insegna dei vini della cantina in abbinamento a prodotti del territorio e visite in cantine a ai vigneti, allietata dalla musica di Dj Grifo. Su prenotazione.

G.B. BENNICELLI

Perugia

Sabato 28 maggio, la cantina G. B. Bennicelli resterà aperta dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 21,30 con visite alla cantina e in vigna, degustazioni e aperitivo al mattino ed alla sera. Domenica 29 saranno possibili visite e degustazioni solo dalle 10 alle 12,30.

BLASI CANTINE

Umbertide

Sabato 28 e domenica 29 maggio le cantine Blasi propongono cena e degustazione in musica rispettivamente in compagnia di Anna Maria Allegretti e Manuel Malanotti. Domenica la giornata inizierà alle 12,00 con ingresso al costo di 20,00 euro, che dà diritto al buffet e assaggio dei vini dell’azienda. Su prenotazione.

BRIZIARELLI

Bevagna

Sabato 28 maggio si possono prenotare visita e degustazione, scegliendo tra 3 diverse tipologie di degustazione. Le prenotazioni possono essere fatte direttamente sul sito della cantina, nella sezione “Esperienze”, scegliendo l’orario preferito. Domenica 29, la cantina aprirà dalle ore 11:00. Gli ospiti potranno scegliere se acquistare la bottiglia oppure un pacchetto da €10,00 con 4 ticket. Per il cibo sarà presente il foodtruck del ristorante Cukuc, mentre ad arricchire l’atmosfera un simpatico accompagnamento musicale a cura di Zeno Dj Testoni, per tutta la giornata. Alle 17:00 sarà possibile prenotare, scrivendo ad eventi@cantinebriziarelli.it, un tour speciale con visita guidata della cantina e degustazione di 4 vini e abbinamenti food. Su prenotazione. Alla cantina Briziarelli sarà possibile acquistare il calice AIRC per una degustazione aggiuntiva, al costo di 7,50 euro interamente devoluti alla ricerca contro il cancro.

ARNALDO CAPRAI

Montefalco

Per le giornate di Cantine Aperte la Arnaldo Caprai organizza visite della Cantina con degustazione su prenotazione. Varie proposte a partire da 15 Euro: “Tour & Tasting”, “Tour&Food”, “Exclusive tour & Tasting”, “Montefalco Vibes”, “Sagrantino Experience”, “Signature Collection”.

AZIENDA AGRARIA CARINI

Perugia

Il programma della cantina per sabato 28 e domenica 29 maggio prevede l’apertura del Wine shop dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e, a partire dalle 19,30, le “Degustazioni del weekend”, con i prodotti dell’azienda agraria nella veranda esterna. In particolare vino in abbinamento a salumi di cinta senese, formaggi di pecora, fagiolina del Trasimeno all’olio e.v.o. bio con torta al testo fatta in casa.

CASTELLO DELLA SALA

Ficulle

Appuntamento al Castello della Sala domenica 29 maggio dalle 10,00 alle 18,00 per degustazione e visita della cantina (durata 1 ora). Ingressi contingentati, a pagamento.

CASTELLO DI CORBARA

Orvieto

Domenica 29 maggio la cantina del Castello di Corbara sarà aperta dalle 9.30 alle 18.30 per far degustare le nuove annate, visitare la cantina e trascorrere una giornata all’insegna del buon vino, cibo, musica, cultura, sport e divertimento. Il programma prevede visite guidate, trekking tra i vigneti, cerca del tartufo, varie proposte gastronomiche, escursioni a cavallo e ovviamente degustazioni. Musica Live dalle 16:30 con il Diadema Acoustic Duo; alle 17:30 interverrà il comico Dario Cassini.

CASTELLO DI MAGIONE

Magione

Il Castello di Magione aprirà domenica 29 Maggio per festeggiare insieme la trentesima edizione di Cantine Aperte. Il programma della giornata prevede, a partire dalle 10.30, visite alla cantina di vinificazione del Castello di Magione, in Via dell’Albaneto, per conoscere tecniche di vinificazione e vini dell’azienda. Alle 13.00 possibilità di pranzo servito in abbinamento ai vini della cantina. Alle 16.30 Principi di Galles in concerto, fino al tramonto.

CASTELLO DI MONTEGIOVE

Montegiove

La cantina resterà aperta per l’intera giornata di domenica 29 maggio per visite guidate alla cantina nei seguenti orari: 11 - 13 - 15 - 17 e degustazioni di vini (Costo € 10 per 3 calici di vino a scelta). All’interno del castello saranno acquistabili durante tutta la giornata diversi "street food” (carne alla brace con insalata, panino con porchetta, tagliere di formaggi). Gradita la prenotazione.

CASTELLO DI MONTEVIBIANO VECCHIO

Marsciano

Appuntamento per Cantine Aperte al Castello di Monte Vibiano Vecchio domenica 29 maggio dalle 10:30 per visite e degustazioni. Ad accompagnare le attività, da mattina fino a sera, il Dj-set di Filippo Sernesi. La prenotazione non è obbligatoria.

CHIORRI

Perugia

Sabato 28 maggio la cantina riapre le porte per la Cena con il Vignaiolo e una grande degustazione di vini Chiorri, nuove e vecchie annate, con abbinamento piatti tipici umbri. Cena sotto le stelle con piacevole accompagnamento musicale. Domenica 29 apertura dalle 11 alle 20 con musica dal vivo di Acustico SPA Trio e delle band della Scuola di musica Piano Solo. Alle 12.30 il tradizionale Pranzo del Vignaiolo; alle 17.00 degustazione di cioccolato e vino a cura di Omero Blasi. Inoltre, per l’intera giornata intrattenimento per bambini, anche in compagnia dei dolcissimi pony del maneggio Valmarino, concerti dal vivo, e le mostre del Maestro Bruno Marcelloni e della fotografa Roberta Cotigni. Gradita la prenotazione.

DI FILIPPO

Cannara

Appuntamento sabato 28 maggio con A Tavola col Vignaiolo per un’esperienza nelle vigne Di Filippo, dove la biodiversità è ricchezza da gustare a tavola in piena convivialità. Dalle 17,30 alle 19,30 corso delle erbette spontanee in vigna a cura del Prof. Luciano Loschi, e raccolta delle erbe, quindi aperitivo e alle 20,30 A Tavola con “l’Ampelonauta” con la collaborazione di 4Grapes Marta Soccolini Accademia Delle Erbe Spontanee. Prenotazione obbligatoria.

DIONIGI

Bevagna

Sabato 28 sarà possibile mangiare degli ottimi arrosticini di pecora, oltre al panino con la porchetta Granieri. Domenica 29 maggio Cantine Aperte alla Cantina Dionigi prevede numerose iniziative di cultura gastronomica accompagnate dai vini di propria produzione e musica dal vivo con il famoso DJ e showman Mario Manero, a partire dalle dalle 10 alle 18. La Proloco Cantalupo Castelbuono proporrà le gustosissime Lumache in tutte le salse, street-food e porchetta Granieri.

DUCA DELLA CORGNA

Castiglione del Lago

ERALDO DENTICI - AZ. AGR. RIALTO

Montefalco

Sabato 28 maggio cena di pesce con il vignaiolo (solo su prenotazione) mentre domenica dalle 11 menù “on the road” accompagnato dalla musica live de ikarock. Ingresso libero.

FATTORIA COLLEALLODOLE

Bevagna

In occasione di Cantine Aperte, la cantina Milziade Untano Fattoria Colleallodole aspetta i turisti del vino domenica 29 maggio per trascorrere una giornata all'insegna dell'allegria e del vino prodotto da Francesco Antano, delle delizie del migliore streetfood regionale e della musica live di Marco Palazzoni Dj che farà ballare fino a sera. Non è necessaria la prenotazione, ingresso libero. Sabato 28 maggio dalle 17,00 alle 21,00 aperitivo in cantina in abbinamento a prosciutto casereccio di produzione propria, oltre a degustazione di Lumache al sugo. Necessaria la prenotazione.

FATTORIA DI MONTICELLO

San Venanzo

Sabato 28 e domenica 29 maggio Cantine Aperte alla Fattoria di Monticello è visite alla cantina e degustazioni guidate di vino e prodotti del territorio, ma anche aperitivi e musica live con Gianluca Carnvali, in giardino (un calice di vino e un tagliere misto di prodotti locali 15,00 euro). Sabato 28, imperdibile la cena “A Tavola col Vignaiolo”, durante la quale La Linea Gialla Teatro accompagnerà gli ospiti con il reading “Homo bibens homo ridenv”, un viaggio alla scoperta dell'importanza del vino nella storia dell'essere umano. Posti limitati, necessaria la prenotazione. Domenica 29 maggio ancora visite in cantina e diverse proposte di degustazioni guidate in abbinamento ai prodotti del territorio, dalle 15 alle 19, su prenotazione.

FONGOLI

Montefalco

GORETTI

Perugia

Domenica 29 Maggio dalle 10:00 alle 18:00 degustazioni guidate, un’esclusiva verticale di annate de L’Arringatore, gastronomia umbra, passeggiata in pony nel parco e divertenti giochi con il trampoliere. Una delle sale della torre ospiterà anche la mostra fotografica di Adam Victor a tema vino, alla presenza dell’autore, mentre, nel parco, sarà possibile ammirare i Vinarelli di Marta Betti. Alle ore 18:00 la festa cambia mood con DJ Ami Suami per un aperitivo in vino! L’esperienza unica del giro in elicottero sarà possibile anche questo’anno, partendo dall'Eli-superficie Goretti per ammirare le colline della Doc Colli Perugini e l’Umbria da un'emozionante prospettiva!

LA FONTE DI BEVAGNA

Bevagna

In occasione di Cantine Aperte, sabato 28 maggio, la cantina sarà aperta dalle 10:00 fino alle 19:00 per degustazione delle nuove annate di vino e panini alla porchetta (Costo 15€). Dalle ore 19:00 “A Tavola con il Vignaiolo”, cena degustazione con il produttore di cinta senese dell’Azienda Agricola “Le Terre di mezze” di Ferentillo in abbinamento guidato ai vini della cantina (prenotazione obbligatoria). Domenica 29 maggio, apertura dalle ore 10:00 fino alle 20:00 per degustazione delle nuove annate di vino e panini alla porchetta (Costo 15€).

LA VENERANDA

Montefalco

In occasione diCantine Aperte 2022, sabato 28 e domenica 29 maggiola cantina propone visite guidate in cantina, visita libera ai vigneti e degustazione vini, anche in abbinamento a menù a base di prodotti tipici del luogo. La giornata sarà allietata da musica dal vivo.

Sarà possibile svolgere le sopra indicate attività dalle ore 11:00 alle ore 20:00.

LE CIMATE

Montefalco

Sabato 28 Maggio come da tradizione, alla cantina Le Cimate torna "A tavola col Vignaiolo”, una serata unica durante la quale degustare i sapori autentici della cucina umbra in abbinamento ai vini Le Cimate, illustrati e raccontati dal vignaiolo Paolo Bartoloni. Alle 19,30 Tour della cantina, quindi Cena a cura del Ristorante Il Buongustaio in sala degustazione alle ore 20.00 e musica dal vivo (prenotazione obbligatoria). Domenica 29 Maggio ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti: Food Truck con prodotti tipici, visite in cantina e pranzo con Pic Nic (solo su prenotazione).

LEONUCCI STEFANO

Massa Martana

Sabato 28 maggio dalle 9,00 alle 22,00 visite e degustazioni guidate su prenotazione. Domenica 29 maggio la cantina resterà aperta per l’intera giornata, dalle 9 alle 22 per degustazioni in abbinamento ai prodotti tipici del territorio. Music dal vivo con la band White Rose. Sempre domenica, alle 13, pranzo nell’aia.

LUNGAROTTI

Torgiano

La cantina Lungarotti di Torgiano sarà aperta sabato 28 maggio dalle 10 alle 18 per visite alla cantina e degustazioni guidate (solo su prenotazione costo 20 euro). Sarà possibile visitare anche il Museo del Vino, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con biglietto ridotto a 5 euro. Alla sera la tradizionale cena A Tavola con il Vignaiolo, con gli chef Angelo Belotti e Astorre Canonicom Menù vegano e menù classico). Solo su prenotazione entro il 25 maggio, costo 30 euro. Domenica 29 maggio, visite su prenotazione ogni 40 minuti e degustazioni in Enoteca (solo su prenotazione). Per i più piccoli sarà attivo uno spazio bambini dalle 11 alle 17,30 con laboratori didattici gratuiti a cura del Post, Museo della Scienza di Perugia (su prenotazione) e possibilità di visita in vigna dalle 11 alle 16 su prenotazione.

LUNGAROTTI

Montefalco

Due giorni di appuntamenti aspettano gli enoappassionati alla Tenuta Lungarotti di Montefalco. Sabato 28 maggio dalle 10:00 alle 18:00, visite e degustazioni (su prenotazione), mentre domenica 29 maggio Lezione di Pilates a partire dalle ore 10:30 con Veronica Rizzuto di Equilibrio ASD (su prenotazione). Alle 12:30 Pic-Nic in Vigna con musica dal vivo a cura del gruppo Adamas. Per i più piccoli spazio ricreativo autogestito “I giochi di una volta” e per tutti visite guidate della cantina dalle 10 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 17:00.

MADONNA DEL LATTE

Orvieto

La cantina sarà aperta sia sabato 28 maggio dalle 9 alle 19 che domenica 29 maggio dalle 9 alle 17 per degustazione dei vini aziendali, previa prenotazione (possibilità di ospitare max 15 persone alla volta). Le degustazioni riguardano 5 vini dell’azienda (costo 5 euro/vino).

MADREVITE

Castiglione del Lago

Per entrambe le giornate di Cantine Aperte, nell’ultimo weekend di maggio, la cantina Madrevite propone il tradizionale “Picnicco”, Cantine Aperte Special Edition, con apertura dalle 16 alle 23 sia sabato 28 che domenica 29 maggio.

MEVANTE

Bevagna

Sabato 28 maggio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 degustazioni. Alle 13.00 Pranzo con degustazione, alle 20.30 Cena "A tavola con il vignaiolo". Domenica 29 maggio, dalle 10.00 alle 12.30 degustazioni e alle 13.30 Pranzo della domenica.

NERI

Orvieto

In occasione di Cantine Aperte sia sabato 28 che domenica 29 maggio la cantina Neri propone speciali percorsi di degustazione, solo su prenotazione e con posto riservato. Sarà un’occasione per visitare la cantina e assaporare i vini di produzione in abbinamento ai piatti del territorio e ai prodotti tipici. Apertura dalle 10 alle 18 in entrambe le giornate.

PALAZZONE

Orvieto

In occasione di Cantine Aperte, Sabato 28 maggio a partire dalle 20 la Locanda Palazzone ospiterà la cena A Tavola col Vignaiolo. Domenica 29 maggio, con orario 10,30 – 12,30/15,30 – 17,30 visita guidata della cantina con degustazione. Sempre domenica, la Locanda Palazzone ripropone il Pranzo con il Vignaiolo (è obbligatoria la prenotazione).

PERTICAIA

Montefalco

Le porte della cantina saranno aperte con accesso libero sabato 28 maggio dalle ore 10:00 alle 19:00 per degustare insieme le annate correnti delle etichette Perticaia. Non mancheranno panini, tipicità del territorio e ghiottoneria varia insieme a musica di sottofondo che accompagnerà gli ospiti per tutta la giornata. A orari prestabiliti, verranno svolte visite e degustazioni in terrazza dei 3 vini più rappresentativi della cantina, insieme a una selezione di prodotti locali, esclusivamente su prenotazione. Anche per la giornata di domenica 29 maggio, apertura dalle 10:00 alle 19:00 per degustazioni di vino e la possibilità di trascorrere una giornata tra natura e gusto, su prenotazione. Dalle ore 14:00 e fino a chiusura dj set e musica live con i Sex Mutants Rock Band per un pomeriggio di indimenticabile divertimento.

PLANI ARCHE

Perugia

Sabato 28 maggio dalle 19 visita della cantina e alle 20 "A Cena con il Vignaiolo” con abbinamento dei vini della cantina (solo su prenotazione). Domenica 29 maggio, dalle 10 alle 18, degustazione gratuita dei vini Plani Arche e della cantina. Tour in carrozza con i cavalli. Prenotazione per tour obbligatoria. Durante tutto il giorno, sarà possibile degustare su prenotazione un tagliere di prodotti umbri e del delta del Danubio e arrosticini da abbinare ai vini.

ROCCAFIORE

Todi

Sabato 28 maggio torna la tradizionale Cena del vignaiolo, la cena/evento con intrattenimento del gruppo folkloristico i Briganti de la Fratta, e a seguire DJ set con Dj Carlino e Mr. Colin e le voci di Arboro e Roberto Rocca. Domenica 29 maggio, visite e degustazioni dalle 10.00 alle 19.00 con tour guidati della cantina e degustazioni. Nel corso della giornata, due appuntamenti con l’intrigante Caccia al tesoro in vigna, alle 11,30 e alle 15,30. Food a cura di Mr Happy, con le delizie preparate a bordo di un Ape tutto speciale.

SAIO

Assisi

Pranzo Pic nic in vigna, degustazioni, Merenda della Tradizione, Trekking tra le Vigne, Area Giochi “Bimbi in Vigna”. Due turni di arrivo, alle 11.30 e alle 13.30. Posti limitati, è necessaria la prenotazione: Agnese e Irene 335

SASSO DEI LUPI

Marsciano

TLa Cantina Sasso dei Lupi resterà aperta sabato 28 maggio con orario continuato dalle 10 alle 21 per far degustare i nuovi vini con aperitivi, stuzzichini, sfiziosità e musica in veranda.

SCACCIADIAVOLI

Montefalco

Domenica 29 maggio Cantine Aperte da Scacciadiavoli resterà aperta dalle 10 alle 19 solo su prenotazione. Il programma prevede visite guidate ogni 30 minuti e accompagnamento musicale live, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per l’intera giornata saranno aperti banchi di assaggio dei vini della cantina e di piatti tipici, panini, primi piatti e zuppe. Alle 12 e alle 15 due verticali di Sagrantino dalla botte alla bottiglia.

Line-up concerti: 11.00 - Medea (flauto/arpa); 13.00 MS + Joe Rehmer; 15.00 Jabel Kanuteh; 17.00 Tormenta 3000

SEMONTE

Gubbio

Domenica 29 maggio, la Cantina Semonte sarà aperta dalle ore 10.30 alle ore 18.30. Sarà possibile effettuare visite in cantina ogni ora a partire dalle ore 12.00.

SPORTOLETTI

Spello

Sabato 28 e domenica 29 maggio torna Cantine Aperte e l’azienda Sportoletti a Spello sarà aperta dalle 10.00 alle 18.00 in entrambe le due giornate. Sarà possibile visitare la cantina in compagnia della famiglia Sportoletti, a completa disposizione per rispondere a qualsiasi domanda sull’ azienda. All’esterno dell’azienda sono possibili passeggiate e momenti di assoluta tranquillità.

TENUTA CASTELBUONO

Bevagna

Domenica 29 maggio la cantina sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 19.00 per accogliere famiglie, bambini e winelovers. Mentre i più piccoli potranno divertirsi tra la natura e giocare all’aria aperta, gli adulti potranno dedicarsi al totale relax tra i vigneti della Tenuta Castelbuono e alla visita del Carapace di Arnaldo Pomodoro, degustando i vini del gruppo Lunelli. Le proposte gastronomiche per grandi e piccini saranno a cura de Il pastarolo e la giornata sarà allietata dalla musica di The Cage con Michele Tomassini e Manup.

TENUTA VITALONGA

Ficulle

Sabato 28, la Cena degustazione "A tavola col Vignaiolo" con live Music by Diadema acoustic duo. Gli stessi accompagneranno anche la giornata di domenica 29, dalle 12.00, con tour della cantina (su prenotazione).

TERRE DE LA CUSTODIA

Gualdo Cattaneo

Sabato 28 Maggio dalle 10 alle 18 le degustazioni di vini si svolgeranno nella terrazza, accompagnate da taglieri con prodotti tipici umbri. A partire dalle 20 Terre de la Custodia ospiterà la cena A Tavola col Vignaiolo. Domenica 29 il programma prevede visite guidate ogni 40 minuti, dalle 11 alle 16, sempre con degustazione vini e tagliere in abbinamento. Dalle 17 alle 21 evento esclusivo con i ragazzi di Porcellino Divino e la musica di Clito Swing & Rockabilly band. Per entrambe le giornate è gradita la prenotazione.

TERRE DE TRINCI

Foligno

In occasione di Cantine Aperte 30, Terre de Trinci resterà aperta domenica 29 maggio dalle 10:00 alle 20:00 per visite guidate alla storica cantina ogni ora, degustazioni delle nuove annate anche in abbinamento a panini e primi piatti. L’intera giornata sarà accompagnata da musica live.

TERRE MARGARITELLI

Torgiano

In occasione di Cantine Aperte Terre Margaritelli resterà aperta sia sabato 28 maggio dalle 10 alle 23, che domenica 29 maggio, dalle 10 alle 18 per degustazioni di vino. Alle 20.00 di sabato Cena con il Vignaiolo in collaborazione con la Pro-Loco di Brufa. Domenica 29 maggio e pranzo in vigna. Prenotazione obbligatoria.

TODINI

Todi

La cantina resterà aperta nel weekend con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 e a ingresso libero. Propone visite guidate in cantina e dj set a cura di Stefano Cascioli.

TORRE BISENZIO

Allerona

Cantine Aperte alla cantina Torre Bisenzio, sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 19.00 prevede visite guidate della cantina e una gustosa grigliata con hamburger di Chianina di produzione proprio biologica, abbinati a verdure, pane fatto in casa e, naturalmente, il vino.

VENATORE VIOLATI

San Gemini

Cantina Violati aspetta i turisti del vino domenica 29 maggio dalle 10 alle 19 per far vivere una piacevole esperienza enogastronomica all'aria aperta, tra degustazioni di vino, buon cibo, ottima musica e visite in cantina. Sarà una vera e propria festa all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, immersi nella natura con una suggestiva vista panoramica sul borgo di San Gemini e sui vigneti. Non è necessaria la prenotazione.

ZANCHI

Amelia

Sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 10.00 alle 20.00 alle Cantine Zanchi, due giorni di degustazioni di vino con prodotti tipici e visite guidate alla cantina e ai vigneti. Tra una degustazione e l’altra sarà possibile fare trekking tra i vigneti o nel boschetto dei daini, pranzare con le proposte della merenda di campagna in un’atmosfera da bistrò tra le vigne o nell’area pic-nic e domenica pomeriggio tutti ad ascoltare lo swing di Antonio Ballarano live band (domenica dalle 16.30 alle 20.00). Laboratori creativi di coding e robotica e un piccolo parco giochi per i più piccoli.