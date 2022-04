Cammina mezzo nudo sulla Casilina, caos ieri sera a Cassino

Panico sulla Casilina Sud a Cassino, domenica sera poco dopo le 23, quando all'improvviso, all’altezza della rotonda del supermercato Panorama, è sbucato un uomo mezzo nudo che è stato visto camminare al centro della strada in stato confusionale. Tante le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine da parte degli automobilisti in transito e in poco tempo sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Cassino.

L’uomo, con indosso solo l’abbigliamento intimo, avrebbe provocato anche alcuni danni ad alcune vetture ma gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto sono giunti anche i soccorsi del 118. L’episodio ha naturalmente destato la curiosità di molti automobilisti, causando alcuni disagi alla viabilità.