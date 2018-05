Dopo il deludente pareggio, il persidentye del Frosinone ha detto: "La storia si ripete è difficile fare valutazione a caldo. C’è tanta amarezza, ma c’è consapevolezza di aver fatto tutto quello che si poteva e non ho nulla da rimproverare a me ed ai miei collaboratori. Siamo entrati un po’ contratti e sono comunque soddisfatto che nessuno ci ha regalato nulla e faccio i complimenti al Foggia. Siamo stati sfortunati in certi episodi ed ingenui nel finale perché prendere gol in contropiede in vantaggio è un errore".

Il Frosinone adesso si giocherà tutto nella lotteria dei playoff

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA