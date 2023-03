Lunedì 27 Marzo 2023, 08:58

Il ciociaro Giuseppe Sciaudone, laterale in forza alla Amb Frosinone che milita nel campionato nazionale di serie B di Futsal, parteciperà al prossimo campionato europeo under 19 di calcio a cinque. Sciaudone faceva parte della spedizione azzurra che nel weekend ha vinto il torneo di qualificazione di Policoro dove oltre all'Italia hanno partecipato anche Repubblica Ceca, Inghilterra e Turchia. Gli Europei under 19 si svolgeranno a settembre in Croazia. Sciaudone è il primo ciociaro nella storia riuscito nell'impresa. Ora è tornato in Ciociaria dove mercoledì è atteso dall'importante posticipo di campionato di serie B tra la Amb e la Tombesi Ortona. La gara era in programma sabato ma i frusinati hanno chiesto ed ottenuto il posticipo proprio per avere a disposizione il giovane talento che stava disputando le qualificazioni europee.

Chi è Giuseppe Sciaudone? È lo stesso campioncino in erba a raccontarlo.

«Sono un ragazzo ciociaro di 18 anni che ha iniziato a giocare a calcio all'età di sei anni perché questa passione mi è stata trasmessa da mio padre. Ho iniziato nel Frosinone calcio per poi passare all'Anagni Calcio che in quegli anni era allenato dal mio attuale mister Filippo Cellitti - spiega Sciaudone -. Poi proprio Cellitti, passato al calcio a cinque, mi ha portato tre anni fa nel Futsal in cui mi sono trovato subito bene, me ne sono innamorato. Passare dal calcio ad 11 a quello a cinque non è stato facile, ho fatto fatica perché i due sport come molti pensano non sono uguali, anzi sono molto differenti. Al calcio ad 11 ero un centrocampista, ora sono un laterale. Il mio idolo nel futsal è Salas del Napoli. La nazionale è il sogno di tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio sia ad undici che a cinque. A Policoro è stata un'esperienza bellissima e significativa che porterò con me per sempre. Giocarsi la qualificazione ad un Europeo non capita tutti i giorni e per fortuna è andata come doveva andare. Ho vissuto giorni bellissimi, con compagni fantastici - ha aggiunto Sciaudone -. Avevamo un obbiettivo e siamo riusciti a raggiungerlo. Ora sono tornato a Frosinone e mercoledì giocheremo una gara importantissima in casa contro la Tombesi Ortona. È una gara molto delicata, possiamo ancora rientrare in corsa per il terzo posto che vorrebbe dire promozione diretta in A2 o in alternativa playoff. Sono molto carico. Bisogna fare punti e sarà importante non sbagliare. La Amb Frosinone ha posticipato la gara per avermi in campo e quindi è uno stimolo in più per fare bene. Sono molto grato a mister Filippo Cellitti che mi ha insegnato molto sia come giocatore che come uomo. Sono cresciuto tanto e voglio ancora migliorarmi. Gli Europei in Croazia sono un sogno, voglio arrivarci al meglio. Il sogno per il futuro è giocare in serie A, sarebbe bellissimo farlo con la Amb. La stagione finora è stata fantastica sia per la squadra che a livello personale. Abbiamo ancora quattro partite e vogliamo continuare a sognare».

