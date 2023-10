Scherma paralimpica: ai Mondiali di Terni l’Italia apre con cinque medaglie

Terni Cinque medaglie per l'Italia nella prima giornata dei mondiali di scherma paralimpica a Terni. Al PalaTerni sono arrivati due ori dai fiorettisti Emanuele Lambertini (categoria A) e Leonardo Rigo (categoria C) e tre bronzi con Rossana Pasquino (sciabola B), Matteo Betti (fioretto A) e William Russo (fioretto C). Una ottima partenza per la

scherma tricolore davanti ad un folto pubblico che ha festeggiato le imprese degli schermidori azzurri.