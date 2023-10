Amb Frosinone, prima storica vittoria in serie A2: Anzio battuto 5 a 3

Seconda giornata di andata del campionato nazionale di A2 maschile di calcio a cinque e prima storica vittoria per la neopromossa AMB Frosinone che al palazzetto dello sport di Tecchiena di Alatri ha superato per 5-3 l'Anzio al termine di una partita bellissima, davanti ad un pubblico da grandi occasioni.

LA PARTITA

È la prima vittoria in assoluto di una squadra ciociara al maschile nella serie A2 di Futsal.

Grande partenza dei ciociari che trascinati dalle ottime prestazioni di Luciani, Sciaudone, Collepardo e Moen ben spalleggiati anche da Maggi e Bonato si portavano sul 2-1 al termine della prima frazione di gioco. La ripresa era ancora più emozionante con i frusinati dell'allenatore-giocatore, Filippo Cellitti sempre pronti a fare male all'Anzio che si è dimostrata comunque una grande squadra. A metà del secondo tempo il punteggio era di perfetta parità, 3-3 prima che i ciociari davano la spinta finale vincendo 5-3 tra il tripudio dei propri tifosi. Primi tre punti per i ragazzi del presidente Fabrizio Santoro che possono guardare con fiducia al proseguo del campionato. In rete per la AMB Frosinone il solito Alessandro Luciani autore di una doppietta, il baby Sciaudone, capitan Collepardo e Moen autori di una rete a testa. Ma tutta la squadra ha giocato su livelli altissimi dimostrando di volere la salvezza a tutti i costi. Positiva la gara del Norvegese Moen che ha dimostrato classe ed affidabilità.