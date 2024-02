L'Amb Frosinone espugna Montesilvano (6-1) ed è a un passo dalla salvezza

La Amb Frosinone espugna per 6-1 il campo della Real Dem Montesilvano e mette una seria ipoteca alla corsa della salvezza del campionato maschile di serie A2 di calcio a cinque. I ragazzi dell' allenatore-giocatore Filippo Cellitti, quando mancano solo quattro gare al termine della regular season, vantano 11 punti di vantaggio sulla zona playout. Per la salvezza matematica manca solo un punto anche se vincendo ieri sera, sabato 24 febbraio, i ciociari hanno portato a quattro i punti di vantaggio anche su Anzio attualmente terzultima. Marcatori per l'Amb Frosinone Joao Bonato autore di una doppietta come Collepardo. Una rete a testa per Caio ed Alessandro Luciani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA