Coppa divisione, la Amb bissa il successo, si qualifica e aspetta l'avversaria del secondo turno

La Amb Frosinone si aggiudica anche la gara di ritorno del primo turno di Coppa Divisione contro Acerra ed accede al turno successivo. Oggi pomeriggio, sabato 7 ottobre, i ciociari si sono imposti al Palazzetto di Tecchiena di Alatri per 6-3 bissando il successo per 5-4 della gara di andata. Ottima la prestazione odierna con la squadra che - come regola per la Coppa Divisione - ha schierato tutti ragazzi Under 23. In rete due volte Santiago Silvela, Sciaudone, Santoro, Mauri e Campoli. Ora testa allo storico debutto nella A2 maschile di calcio a cinque. Sabato pomeriggio esordio in trasferta sul campo della Cioli Ariccia.