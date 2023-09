Pomeriggio a passeggio, trekking sulla via delle "Balie ciociare"

Si chiama "Le balie ciociare" e rientra nell’iniziativa “Boville, un paese dalle mille vedute", un progetto di trekking «concepito per promuovere la scoperta della nostra terra, sta rivelando una serie di sorprese naturalistiche, tradizioni radicate, arte e storia».

L'appuntamento è domani, sabato 16 settembre, alle 16:30 con partenza da Porta San Nicola a Boville Ernica. Un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni locali e scoprire il ricco patrimonio culturale delle Balie Ciociare.

La scrittrice ospite, Maria Scerrato, guiderà i partecipanti attraverso la storia e il ruolo delle donne Ciociare come Balie, svelando affascinanti dettagli sul perché venivano scelte proprio le donne Ciociare e condividendo segreti sulle Balie più celebri e ricercate.

I presenti potranno anche condividere le loro storie personali: chi non ha avuto una nonna, una zia o addirittura una mamma che ha fatto la balia? Ciascuno potrà portare con sé un ricordo della propria balia, una foto, una lettera o un oggetto significativo per testimoniare un periodo storico fondamentale per noi Ciociari.

La consigliera delegata al turismo, Martina Bocconi, ha detto: «Siamo entusiasti di vedere la partecipazione e l’interesse crescenti per questa iniziativa. Continueremo a lavorare per promuovere il nostro territorio e offrire esperienze indimenticabili a residenti e visitatori».

Il Sindaco Enzo Perciballi ha invece sottolineato: «E' un’opportunità straordinaria per celebrare il nostro territorio e le sue ricchezze. In un mondo sempre più frenetico, queste escursioni ci permettono di riscoprire la bellezza della natura e della cultura locale. Ci auguriamo che vi uniate a noi per una giornata ricca di scoperte».

PROSSIMI EVENTI

7 ottobre ‘Tra i Due Castelli’, un percorso alla scoperta delle antiche roccaforti e della loro storia; 29 ottobre ‘Camminata tra gli Ulivi’, un’esperienza indimenticabile tra gli uliveti, testimoni del nostro profondo legame con la terra. Vi aspettiamo numerosi per esplorare insieme la bellezza e la cultura di Boville Ernica.