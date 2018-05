Basket, Playoff serie B, Virtus Cassino batte Luiss Roma 81-74 e va a gara 4 domenica

di Antonio Tortolano

La Virtus Cassino riscatta la sconfitta casalinga in gara3 vincendo al Palaluiss di Roma 74-81. Ora i rossoblu conducono la serie 2-1 e domenica avranno il primo match ball per avere il pass per la finale di serie B di basket del girone D. Una gara giocata sull'equilibrio che ha visto una buona partenza da parte degli uomini di Vettese, come già accaduto nelle precedenti gare con gli universitari di Luiss Roma. Una Virtus però maggiormente determinata rispetto a gara2 nonostante si andava all'intervallo sul 43-41. Nel terzo periodo i rossoblu mettevano la freccia dimostrando di voler maggiormente la vittoria. L'ultimo periodo decisamente combattuto vedeva la Virtus resistere al ritorno della Luiss che cedeva di sette lunghezze. Quattro i rossoblu in doppia cifra, su tutti Bagnoli con 16 punti. Poi Cena 15, Carrizo 14 e Panzini 11. Per la Luiss Marcon, Beretta, Scuderi e Cefarelli. Parziali di Luiss Roma-Virtus Cassino: 17-20; 26-21; 16-23; 15-17.

Luiss Roma: Leonardo Marcon 14 (5/11, 1/1), Dario Cefarelli 12 (6/8, 0/0), Eugenio Beretta 11 (4/8, 0/1), Andrea Scuderi 10 (2/3, 1/2), Piero De dominicis 8 (4/6, 0/0), Christian Di fonzo 6 (1/2, 1/3), Francesco Veccia 5 (0/2, 1/5), Francesco Faragalli serroni 4 (0/2, 1/5), Raffaele Martone 4 (1/1, 0/0), Antongiulio Bonaccorso 0 (0/4, 0/1), Alfonso Gebbia 0 (0/0, 0/0), Stefano umberto Miriello 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 37 15 + 22 (Eugenio Beretta 10) – Assist: 9 (Christian Di fonzo 3)



BPC Virtus Cassino: Simone Bagnoli 16 (5/5, 0/0), Enzo Cena 15 (4/7, 2/5), Manuel Carrizo 14 (3/5, 2/7), Lorenzo Panzini 11 (4/5, 1/4), Niccolò Petrucci 9 (1/4, 1/2), Maurizio Del testa 8 (3/7, 0/2), Matteo Bini 8 (2/4, 1/3), Fabrizio De ninno 0 (0/0, 0/0), Riccardo Pasquinelli 0 (0/0, 0/0), Robert Banach 0 ((0/1, 0/0), Giorgio Galuppi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Simone Bagnoli 7) – Assist: 12 (Manuel Carrizo 4).

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA