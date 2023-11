Panettone e dolci tipici, bando del Comune per il ercorso enogastronomico di Natale

L’amministrazione comunale di Frosinone , mediante l’assessorato al commercio di Valentina Sementilli, ha pubblicato un avviso per l'individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di un percorso enogastronomico sul tema del panettone e dei dolci tipici natalizi da svolgersi sul territorio durante il periodo natalizio 2023/2024.



«I soggetti interessati ad aderire al bando potranno presentare una proposta o descrizione dettagliata dell’evento da organizzare da inserire nell'ambito della rassegna denominata "Gli artisti del panettone " – ha dichiarato l’assessore Sementilli - Possono presentare manifestazione di interesse tutte le associazioni, comitati di quartiere, organizzazioni di spettacolo, pro loco, commercianti, che intendano contribuire all’allestimento di strade, vie, piazze della città in occasione delle festività natalizie».



Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: pec@pec.comune.frosinone.it entro mercoledì 22 novembre 2023.

e saranno prese in considerazione in base all'ordine di arrivo.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai numeri telefonici: 0775.265.6613 o 0775.265.6634, oppure all'indirizzo mail : sviluppoeconomico@comune.frosinone.it.