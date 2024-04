Fiuggi, attori giovani e testi originali, la ricetta del nuovo teatro

A Fiuggi si chiude la rassegna teatrale “Stracci & Canovacci”. Domani sera, alle 21, al teatro comunale di Fiuggi, andrà in scena lo spettacolo “La baita”, diretto da Luca Simonelli, con la Compagnia Cupido Teatro. Dopo l’applauditissimo “Nellie una donna fenomenale”, il prestigioso e rinnovato palcoscenico fiuggino ospiterà una prima assoluta con la quale termina la seconda edizione della rassegna di teatro popolare e di tradizione “Stracci & Canovacci” inaugurata lo scorso anno e proseguita con grande successo in questa stagione. “La baita”, interpretata da Chiara Casciotta, Michele Compagno, Elisa Finocchio, Ludovica Pofi, Stefano Savone e Anna Vari, è un alienante ritratto della società contemporanea raccontato durante un week end in campagna di due coppie. La vicenda si svolge all’interno di una baita. A scatenare una serie di eventi drammatici l’omicidio di un uomo in un albergo del paese di montagna vicino l’abitazione dei giovani protagonisti. A restarne coinvolta sarà la moglie di uno dei quattro, risultata poi completamente estranea all’accaduto ma ciò basterà a determinare lo sfaldamento delle convinzioni con cui le due coppie avevano costruito la loro esistenza.

«Solitamente il secondo anno è sempre quello più rischioso, invece le aspettative sono state rispettate.

Gli spettacoli hanno riscontrato il gradimento del pubblico accorso sempre numeroso» dichiara il regista Luca Simonelli, della TDO Compagnia Stabile del Teatro di Fiuggi , ideatore e curatore della rassegna teatrale fiuggina.

«Abbiamo dato visibilità a gruppi e molti giovani attori hanno calcato il palcoscenico cimentandosi nell’arte scenica davanti a una platea e, soprattutto, abbiamo puntato sulla qualità attraverso il racconto di storie inventate o appartenenti alla nostra tradizione. Abbiamo stretto un gemellaggio con un gruppo di Verona» prosegue Simonelli nel tracciare il bilancio positivo della stagione «resa possibile dall’amministrazione comunale, dagli attori e dal pubblico” dichiara il regista. “Sono state presentate due novità, lo spettacolo “La conferenza” e quest’ultimo, “La Baita”, che verrà rappresentato anch’esso per la prima volta. Ci aspetta adesso la settima edizione della rassegna estiva “Immersioni” per cui non ci fermiamo e ci auguriamo di proseguire proficuamente nel percorso intrapreso».