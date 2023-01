Atti vandalici all'albergo, il titolare rivolge un appello al sindaco di Fiuggi

Aristide Celani, proprietario dell'hotel ‘Pensione La Primula’ di Fiuggi, situata in Via del Parco, nei pressi del piazzale della stazione Cotral, ha postato su facebool le foto dei danni subiti la notte scorsa dalla sua struttura alberghiera: «Per l‘ennesima volta dallo scorso anno si è verificato un atto di vandalismo e di delinquenza gravissimo come potete vedere dalle foto. Nonostante abbiamo cercato di proteggere la proprietà con pannelli di copertura delle vetrine lungo la strada, catene alle porte, ecc.. - spiega Aristide - i vandali hanno nuovamente distrutto la vetrina centrale e in più, questa volta, hanno accesso anche un fuoco con documenti e carte prese all’interno dell hotel davanti alla porta di ingresso. Visto che le pareti interne dell’hotel sono rivestite in legno il fuoco poteva degenerare in un incendio e causare danni ingenti oltre che a me a tutti gli hotel del rione. Nonostante le reiterate denunce alla polizia purtroppo la situazione non è cambiata».

L'albergatore, stanco della situazione, si è rivolto al sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini chiedendo: «Che altro ci dobbiamo aspettare, che mi incendino la proprietà? È’ possibile aprire un tavolo di discussione con il Comune e con gli altri albergatori del rione per metter in sicurezza con videocamere il quartiere che è ridotto in uno stato di abbandono totale da parte dell’amministrazione comunale e pensare a una riqualificazione del medesimo considerando anche lo scempio dell'Hotel Tripoli? Ci sono fondi europei e regionali che permetterebbero una riqualificazione urbana».