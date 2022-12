Atti persecutori all'ex marito della compagna, uomo in carcere

I carabinieri della stazione di Sant’Apollinare hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 49enne di Sant’Andrea sul Garigliano, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino in aggravamento del regime detentivo degli arresti domiciliari a cui l’uomo era sottoposto per atti persecutori in danno dell’ex marito della propria compagna.

Ad Anagni due persone denunciate - per possesso ingiustificato di armi e guida senza patente perché sospesa - e cinque segnalate alla prefettura per stupefacenti. L’operazione ha interessato tutta l’area territoriale di competenza con particolare riferimento ai comuni di Anagni, Ferentino e Acuto. Sono stati controllati 75 veicoli in transito ed identificate 37 persone tra conducenti e passeggeri e, nei casi sospetti, la polizia giudiziaria impiegata nel dispositivo ha eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva.