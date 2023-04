Viola le prescrizioni, revocato l'affidamento in prova: torna in carcere

I carabinieri della stazione di Piglio hanno proceduto all’arresto di un uomo di 44 anni, con vari precedenti per reati contro il patrimonio ed inerenti la disciplina sugli stupefacenti, in esecuzione a decreto di sospensione dell’affidamento al servizio sociale emesso dall’ufficio di sorveglianza di Frosinone, in seguito alla violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

L’uomo era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, dal mese di novembre 2022, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale ed evasione, commessi nella provincia di Ragusa negli anni 2014 e 2015.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto dai carabinieri presso la casa circondariale di Frosinone.