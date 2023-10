Aquino, fanfara della polizia in concerto e ricordo del vice sovrintendente Fabrizio Zompi

Ad Aquino, in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna della Libera, il numeroso pubblico intervenuto è stato allietato dall'esibizione della Fanfara della Polizia di Stato, nata sul finire degli anni ’80. Il suo repertorio spazia da marce militari e sinfoniche a brani da concerto, toccando di volta in volta i diversi generi musicali: dalle opere originali per banda alle colonne sonore, dalla musica leggera alle composizioni jazz. Il linguaggio universale della musica ha veicolato, anche nell’evento di Aquino, i valori di amicizia, solidarietà, vicinanza, uguaglianza, rispetto reciproco e fraternità di cui la Polizia di Stato è da sempre promotrice, realizzando di fatto il suo “esserci sempre” che ne caratterizza l’essenza dell’operato quotidiano.

L’omaggio della platea e di tutti i componenti della Fanfara alla memoria del vice sovrintendente del Commissariato di Cassino, Fabrizio Zompi, scomparso prematuramente a luglio scorso, mentre il fratello gemello Marco, che con lui quel servizio ha condiviso per anni, leggeva la preghiera a San Michele Arcangelo, è stato uno dei momenti più significativi di una serata. "Lo porterò per sempre nel mio cuore", ha detto il sindaco di Aquino Fausto Tomassi.

Poi ha aggiunto: "E il pensiero mio personale ad un amico fraterno che quella divisa l’ha indossata fino a poco tempo fa, onorandola sino alla fine ed incarnandone quei valori di rispetto, lealtà, servizio ed onestà che contraddistinguono i fedeli servitori dello Stato".