Anagni. Un pensionato di 66 anni muore cadendo dal tetto della sua abitazione

Un pensionato di Anagni, Bruno Previtera, di 66 anni, è morto oggi pomeriggio, martedì 6 febbraio, poco dopo le 15, in seguito ad un grave incidente domestico che si è verificato all'interno della sua abitazione, situata lungo la via Anticolana, nella parte bassa della città dei papi. Secondo una prima ricostruzione l'uomo intorno alle 14:30 stava lavorando sul tetto della sua abitazione, poco distante dall’azienda nella quale Aveva lavorato per parecchi anni prima di andare in pensione. Molto probabilmente una distrazione lo ha portato a perdere l'equilibrio ed a cadere verso il basso. Una caduta da un’altezza non eccessiva; purtroppo però l'uomo ha battuto la testa ed è rimasto esanime sul posto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati in pochi minuti i carabinieri, gli uomini della polizia locale e quelli del 118 appunto I medici dopo aver portato i primi soccorsi, vista la gravità della situazione, hanno chiamato l'eliambulanza che è atterrata dopo pochi minuti nel tratto della via anticolana immediatamente parallelo alla abitazione dello sfortunato signore. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare; dopo pochi minuti l'uomo è morto. L'incidente ha causato per lunghi minuti anche il blocco completo della circolazione, visto che l’anticolana, durante il periodo in cui è rimasta a terra l’eliambulanza, è stata chiusa al traffico, con notevoli disagi per gli automobilisti della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA