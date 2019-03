© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un caso di emergenza ambientale nella zona nord della provincia di Frosinone. Ancora una volta l’acqua di un fiume si presenta piena di schiuma biancastra e maleodorante. Ai cittadini della zona non è rimasto altro da fare che avvertire la polizia locale, perché fossero avviate le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.È successo due giorni fa, nel territorio di Anagni, in un tratto situato nei pressi della stazione ferroviaria della vicina città di Sgurgola. I residenti, nelle prime ore del mattino, hanno notato che un tratto di un canale di scolo situato nella contrada Capannaccio era pieno di schiuma biancastra, dall’odore rivoltante. Un fenomeno che non si era mai verificato nella zona. I cittadini hanno chiamato subito gli agenti della polizia locale.Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno effettuato le prime verifiche, necessaria a capire cosa stesse accadendo nella zona. Subito dopo sono intevrenuti anche gli uomini dell'Arpa.