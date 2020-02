Anagni, schiacciato da una lastra di calcestruzzo: muore giovane operaio

Incidente sul lavoro ad Anagni, muore un operaio di 23 anni di origini ivoriane. Il giovane era al lavoro in un frabbrica di recupero della plastica, situata in via Fontana Sant'Angelo, nei pressi del casello autostradale, quando sarebbe stato travolto da una lastra di calcestruzzo. Il ragazzo è rimasto schiacciato e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA