I ladri tornano a colpire, quattro furti a segno: cittadini esasperati

Ancora una serata da incubo ad Anagni per gli abitanti della località San Filippo, preda di una banda di ladri senza scrupoli. Nel tardo pomeriggio e poi nella serata di oggi, giovedì 23 novembre, almeno 4 le abitazioni “visitate” in pochi minuti dai malviventi nella contrada che ormai da tempo, insieme a quella di Vignola, è sotto attacco di una banda organizzata. Identico il modus operandi: i ladri, a quanto pare in due a volto coperto, si sono introdotti nelle abitazioni forzando una finestra ed hanno fatto man bassa di quello che c'era all'interno. In almeno una circostanza i ladri avrebbero portato via un paio di fucili che erano contenuti in un'abitazione privata. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. I cittadini nelle ultime ore stanno seriamente pensando di iniziare un servizio di ronda nel territorio della contrada.