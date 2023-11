Lunedì 20 Novembre 2023, 09:08

L'ennesimo incidente riapre il dibattito sulla sicurezza delle strade ad Anagni . Lo scontro si è verificato nella tarda serata di sabato scorso nella parte sud della circonvallazione che circonda il centro storico. Un'auto, una Renault di colore scuro, mentre stava passando, ha urtato una Clio parcheggiata a lato e si è ribaltata, finendo in mezzo alla strada. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri per i rilievi del caso, insieme con una squadra del 118 che ha portato i primi soccorsi ai due giovani coinvolti, uno dei quali era una ragazza incinta. I due per fortuna non hanno riportato gravi ferite, al di là del comprensibile shock. Dopo pochi minuti sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno tolto la macchina dalla strada, ripristinando la normale viabilità. L'incidente ha riportato in auge il problema della viabilità in quella zona. A sollevarlo, in una nota diffusa ieri, gli esponenti di del circolo anagnino di Sinistra Italiana che parlano una «emergenza che va avanti da anni».

LE CRITICITÀ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La strada teatro dell'ultimo incidente, scrivono, è frequentata da pedoni e runners, senza considerare le numerose abitazioni con porte d'ingresso che danno direttamente sulla strada. Strada che spesso viene percorsa da auto a velocità sostenuta. Il tutto, tra l'altro, «senza segnaletica verticale luminosa o dossi». Di qui la richiesta ai consiglieri comunali perché «si facciano promotori presso chi di dovere di una proposta di intervento risolutivo».Un'altra difficoltà è legata al fatto che in quella zona molte auto sono parcheggiate a ridosso delle mura medievali, come lo era l'automobile sulla quale è andata a sbattere per poi ribaltarsi la Renault sabato sera. In quel posto però le auto non dovrebbero essere parcheggiate, ma molto spesso il divieto è ignorato per la scarsità di posti auto in città. Un tema, quello dei parcheggi mancanti, che è molto sentito ad Anagni.Ieri mattina il sindaco Daniele Natalia, commentando quello che era accaduto la sera prima, ha ricordato di aver affidato proprio poche settimane fa uno studio di fattibilità ad un esperto di viabilità. «L'intenzione - ha detto- è quella di elaborare in tempi rapidi una proposta che possa rendere la viabilità più scorrevole, evitando situazioni come quelle che si sono verificate ieri».Paolo Carnevale© RIPRODUZIONE RISERVATA