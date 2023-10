Cade dal quarto piano, vivo per miracolo: trasferito in eliambulanza a Roma

Un uomo di 35 anni di Anagni è stato trasferito in eliambulanza in codice rosso nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 3 ottobre, presso il San Camillo a Roma. Il ragazzo sarebbe caduto dal quarto piano della sua abitazione un palazzo a pochi metri dal centro storico della città dei papi. Tutto è avvenuto in pochi istanti poco dopo le 19.

Ancora tutta da chiarire la dinamica che avrebbe portato alla caduta. Sul posto ad arrivare sono stati gli uomini del 118 che, dopo aver prestato i primi soccorsi al giovane, vista la gravità della situazione ( fratture in diverse zone degli arti inferiori), hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Che poco dopo le 19 è arrivata e ha preso in carico il giovane ferito per portarlo al San Camillo. Il giovane è stato ricoverato, sarebbe ferito gravemente ma non in pericolo di vita.