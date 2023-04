Anagni. Auto esce di strada lungo la A1. Un ferito e traffico automobilistico in tilt

Un ferito, che per fortuna non sarebbe in gravi condizioni, e tanto disagio lungo la A1. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio nel territorio di Anagni poco dopo le 15, lungo l’autostrada, all'altezza del casello della città dei papi, in direzione Napoli. Protagonista un signore che stava guidando la sua automobile, una Mercedes. Intorno alle 15, per cause ancora da definire (una manovra errata o un malore), l'uomo ha perso il controllo della sua automobile, che è uscita fuori dal tracciato dell'autostrada. Sul posto si sono subito recati gli uomini del pronto soccorso, quelli della polizia stradale, i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso autostrade per l'Italia. L'uomo, dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in un ospedale a Roma. Per fortuna, non sembrerebbe in gravi condizioni. Nessuna conseguenza invece per quanto riguarda la donna che stava in quel momento viaggiando con lui. Il traffico, in seguito all’incidente, è stato rallentato per diversi minuti, prima che tutto tornasse alla normalità.