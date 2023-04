Gatto incastrato nel motore di un’auto. Salvato da polizia locale, vigili e carabinieri

Gli uomini della polizia locale di Anagni insieme con i vigili del fuoco ed i carabinieri ieri mattina hanno salvato un gatto che si era intrufolato all'interno del vano motore di un’automobile parcheggiata nei pressi del centro storico cittadino. Ad accorgersi di tutto è stata la proprietaria dell'automobile. Che, tornando presso la sua auto poco dopo una sosta, ha sentito dei lamenti che arrivano dal motore. Si è quindi accorta che all'interno del motore si era incastrato e non riusciva più uscire un gattino, entrato probabilmente dalla parte sottostante dell'automobile. Non sapendo cosa fare, e soprattutto non volendo provocare danni al piccolo animale, la donna ha pensato bene di chiamare gli uomini della polizia locale, che hanno anche chiamato poi i carabinieri ed i vigili del fuoco. Che, una volta arrivati sul posto, con una discreta dose di pazienza, sono riusciti a estrarre incolume il piccolo felino dal vano motore dell'automobile. Il gatto, dopo il salvataggio, è stato adottato dalla proprietaria dell’automobile.