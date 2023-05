Elezioni ad Anagni, affluenza in calo. Oggi il sindaco/Segui la diretta

Hanno riaperto questa mattina le urne ad Anagni, dove si svolge il ballottaggio per il sindaco. Alle 15 inizierà lo spoglio che dirà se sarà confermato Daniele Natalia o vincerà Alessandro Cardinali. In diretta su questa pagina gli aggiornamenti minuto per minuto

I DATI

Un ballottaggio caratterizzato da un diffuso calo di affluenza ai seggi, anche se ovviamente ci sarà spazio fino ad oggi pomeriggio alle 15 per provare ad invertire la tendenza. È quello che è accaduto ieri ad Anagni nella prima delle due giornate dedicate al ballottaggio che servirà ad esprimere il nuovo sindaco della città dei papi. Ieri mattina infatti alle 12 ad andare a votare erano stati il 13,84% dei 17.000 anagnini aventi diritto al voto: un dato inferiore rispetto al primo turno quando, alla stessa ora, a recarsi era stato il 18,07% degli aventi diritto. Un dato, quello della scarsa affluenza, che è stato poi confermato nella serata. Alle 23 aveva votato il 44,68% dei cittadini. Anche in questo caso, il riferimento con il primo turno rende l'idea della disaffezione degli anagnini nel recarsi alle urne elettorali; nel primo turno infatti alle 23 di domenica 14 maggio si era recato al voto il 59,73% . Come noto, il ballottaggio vede protagonisti da una parte Daniele Natalia, sindaco in carica esponente della coalizione Anagni in movimento, e dall'altra invece Alessandro Cardinali, esponente della coalizione SiAmo Anagni. In vantaggio è il primo, con 5105 voti: separato a circa 2.000 voti di distanza invece lo sfidante, che sta quindi cercando in queste ore di risalire la china. Dopo il primo turno c'erano state per alcuni giorni trattative intense per arrivare ad un apparentamento che potesse consentire un collegamento con le altre due coalizioni che hanno partecipanti alla sfida elettorale, Anagni Futura capitanata da Danilo Tuffi e LiberAnagni capitanata da Luca Santovincenzo. Le trattative però non hanno portato a nessun accordo ufficiale; e quindi i referenti delle coalizioni sconfitte hanno lasciato libertà di coscienza ai propri elettori. Oggi lle 15 termineranno le attività di voto e subito dopo inizieranno quelle dello spoglio. Poiché nel ballottaggio l'unica indicazione è quella del candidato a sindaco, l'operazione dovrebbe essere relativamente più semplice rispetto al primo turno; e quindi intorno alle 17 dovrebbe già esserci un'indicazione chiara sul nome del vincitore. Ieri non ci sono stati episodi di tensione davanti ai seggi.Paolo Carnevale© RIPRODUZIONE RISERVATA