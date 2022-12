Dramma a Ferentino: la moglie non risponde, va a casa e la trova morta

La moglie non rispondeva, è andato a casa e l'ha trovata morta. E' la triste vicenda che si è verificata questa mattina, 30 dicembre, a Ferentino. Una donna di 60 anni ha perso la vita e la scoperta è stata fatta appunto dal marito, preoccupato perché non riusciva a sentirla.

Il personale dell'Ares 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni, la donna è morta per cause naturali e aveva già delle patologie pregresse.