Approvata l’area di sosta per camper. Il consiglio comunale nell’ultima seduta ha approvato il regolamento d’uso della nuova area parcheggio per camperisti individuata nel piazzale del Bocciodromo. Era il pallino dell’attuale sindaco Maurizio Cianfrocca quando ancora non immaginava di candidarsi alla guida della città ed oggi, anche se in parte, si è realizzato. In realtà non si tratta ancora di una vera area Camper ma di un’area di sosta per camperisti, che comunque inizia un percorso che va incontro ai “turisti in movimento”. E’ per questo, tra l’altro, che l’Associazione nazionale A.C.T., istitutrice del riconoscimento della Bandiera Gialla, ha già promesso al sindaco che assegnerà questo attestato di qualità ad Alatri, grazie all’ottima ospitalità ricevuta nei giorni scorsi, anche senza un’area adibita ad hoc. Oggi che questa area è stata approvata, dunque, la città potrà essere inserita nella rete strutture/località che si distinguono per investire in accoglienza e servizi, a favore del “Turismo del movimento”, specialmente minori dell'entroterra e delle fasce costiere. E’ così che nell’ultima seduta consiliare la maggioranza ha proposto ed approvato di implementare l’offerta dei servizi resi ai cittadini e l’offerta turistico ricettiva nell’ambito del territorio comunale dotandosi di un ulteriore strumento in grado di dare un impulso positivo all’economia locale: un’area per la sosta di autocaravan e camper/roulottes individuata in via Madonna della Sanità sull’ area- di proprietà comunale- oggi adibita a parcheggio del Bocciodromo e delle scuole adiacenti. La realizzazione dell’area per la sosta per camper non comporta modifiche sostanziali alla concessione del servizio di gestione del Bocciodromo vinto dall’associazione sportiva ‘C.B.C. Sanità Alatri’ che si è detta d’accordo a destinare parte dell’ampio parcheggio alla sosta dei camperisti.