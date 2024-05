"Show me love", anteprima per il nuovo singolo di William Imola con Edward Maya

Grande attesa per l’anteprima di “Show me love”, brano di William Isola ed Edward Maya che sarà presentato presso il palazzetto dello sport "Tiziano Ciotti" di Anagni domani sera, 18 maggio, nell’ambito di una riunione di pugilato.

L'uscita ufficiale del singolo è prevista il 31 Maggio su tutte le piattaforme digitali insieme al video ufficiale, ma subito dopo l’anteprima su Youtube sarà disponibile anche il trailer ufficiale della canzone. William Imola - artista di origine capitolina che ha scelto la Ciociaria per lavorare - non sarà da solo sul palco. A dare spettacolo, infatti, domani sera ci sarà anche il corpo di ballo del video ufficiale con la coreografia realizzata dalla "Scuola Mga studios" di Cisterna di Latina di Maria Grazia Angeletti. Nulla è stato lasciato al caso per il “lancio” del brano e del video. La produzione è stata realizzata insieme al produttore cinematografico Massimiliano Caroletti «che io considero come un padre» - ha detto William.

La regia è di Claudio Zagarini. Il video è stato realizzato a Latina presso il 24 Mila Baci e l’hotel Fogliano, in collaborazione esclusiva con Mfga di Torino oltre che Fabio e Federico Italian Style.

Collaborazioni di alto livello per un cantante che ormai è affermato sulla scena nazionale e svaria tra diverse forme d’arte. È anche attore, infatti, e chef. «Ho sempre avuto, sin da piccolo - spiega nella sua biografia - la passione per tante forme artistiche come la cucina la recitazione e la musica». Domani sera l’esibizione rientra, appunto, nella riunione pugilistica che vedrà la sfida clou tra il ciociaro Ivan D’Adamo e il dominicano Miguel Rodriguez che si contenderanno il titolo internazionale Ubo dei pesi massimi. Nel corso della serata in programma diversi altri incontri di boxe