Mercoledì 8 Febbraio 2023, 00:22

«Giustizia? Ripassa lunedì che non abbiamo tempo». Una frase e sotto l’immagine di Thomas Bricca, il ragazzo ucciso ad Alatri con un colpo di pistola, mentre è ricoverato in rianimazione al “San Camillo” di Roma, dove mercoledì è stata dichiarata la sua morte. A postarla sui social è lo zio, Lorenzo Sabellico, fratello della mamma del giovane assassinato. Cosa vuole dire? È necessario un passo indietro, al fine settimana precedente al 30 gennaio, quando i sicari hanno aperto il fuoco. Si erano verificate due risse tra gruppi contrapposti, una sabato e l’altra domenica. Vicende che secondo gli investigatori sono da ricondurre a vicende di droga, mentre una pista indicata da uno dei partecipanti è quella del razzismo.

A sostenerla è stato Omar Haudy, un ragazzo di origini marocchine nato e cresciuto ad Alatri, 20 anni, che era il vero obiettivo degli spari. Oltre a dare nel corso di una diretta Instagram la sua versione dei fatti - cioè che sarebbe partito tutto da una risposta in arabo di un ragazzo che sabato era nel suo gruppo, a quello contrapposto - ha sostenuto di essere andato dai carabinieri che gli avrebbero detto di ripassare il lunedì. Dall’Arma nessun commento ufficiale a questo particolare, l’unica certezza è che se qualcuno si presenta in caserma le denunce vengono raccolte. Non ci sono indicazioni contrarie. Fra l’altro i militari erano stati anche chiamati per la prima rissa, come poi sono intervenuti nella seconda.

Alatri, l'autopsia: un colpo di revolver ha ucciso Thomas. Ancora da fissare il funerale

IL CLIMA

Chiaro che nella condizione che si è creata, mentre si attende la svolta delle indagini, una foto del genere ha scatenato le reazioni social più disparate. Domenico Sabellico, nonno del ragazzo, commenta: «Dopo i funerali aspetterò l’esito delle indagini. Poi se non ci saranno risultati importanti, ti assicuro, farò e darò il massimo per cercare i tuoi assassini, amore mio». Funerale che ieri non era stato ancora fissato, si attende il rilascio della salma dopo l’autopsia disposta dalla Procura. Ma i commenti sono anche più pesanti, l’uccisione del giovane ha lasciato sotto choc un’intera comunità e non basta l’invito del padre di Thomas a «non cercare vendetta», né quello del vescovo Ambrogio Spreafico a «non cedere mai al male». I cittadini chiedono di sapere.

LE INDAGINI

Un colpo sparato da una pistola a tamburo ha ucciso Thomas Bricca. Un revolver, come si era immaginato sin dal primo momento, non essendoci bossoli a terra. Gli accertamenti medico legali, conclusi presso l’obitorio del Verano a Roma, hanno chiarito le cause della morte del diciannovenne. Il professor Giorgio Bolino, tanatologo nominato dalla Procura di Roma, unitamente al collega Antonio Grande, indicato dalla famiglia della vittima, dovrà ora stabilire se la traiettoria del proiettile - che è in mano agli investigatori - esploso da circa 30 metri possa essere stata deviata o meno. I colpi esplosi sono stati tre, due si sono conficcati sul muro a fianco alla scalinata, in un angolo dove si trovava Thomas con due amici, uno ha colpito il giovane alla testa ed è finito sulla pensilina dell’appartamento che si trova nello stesso angolo.

Thomas, gli elementi in mano a chi indaga per risolvere il caso: il punto sulle indagini

Prosegue intanto la caccia ai sicari, sono al vaglio le telecamere di videosorveglianza della città relative al percorso di fuga di chi ha sparato. Resta confermato che un paio di persone risultano irreperibili e tra queste c’è un appartenente al clan Spada che sarebbe stato “assoldato” per vendicare la rissa di domenica. Il vero bersaglio non era il ragazzo morto, ma appunto Omar che nel frattempo si è allontanato da Alatri per rifugiarsi in un luogo sicuro in quanto teme ritorsioni. Thomas indossava lo stesso giubbotto chiaro e si è trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato.