Aggredisce una donna, pomeriggio di paura a Cassino

Pomeriggio di sangue e violenza in piazza Labriola, a Cassino. In un noto bar del centro è scoppiato un litigio tra un uomo e una donna. Già prima di entrare nel locale i toni erano molto alti. Poi, una volta all'interno, l'uomo ha ferito violentemente la donna e, ormai fuori di senno, ha quasi distrutto il bar lanciando di tutto. La donna ha fatto in tempo a fuggire e al momento sta rispondendo alle domande dei carabinieri che sono giunti sul posto insieme ai sanitari del 118. L'uomo, colpito volentemente al viso e rimasti ferito da chi ha provato a difendere la donna nel locale, ha provato a darsi alla fuga ma è stato rincorso e fermato dai carabinieri e adesso dovrà spiegare i motivi del suo gesto.