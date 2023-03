Lavoro somministrato, aperta nuova agenzia Synergie a Frosinone

Inaugurata la nuova filiale di Synergie Italia spa agenzia per il lavoro a Frosinone, in via Marittima 58. La sede è affidata ad un team di professionisti diretto da Cristian Riggi, di Ferentino. «Non potevo dire di no a questa azienda, a questa sfida soprattutto - ha detto - anche perché è stato un loro Recruiter a portarmi via dalla mia amata Sardegna due anni or sono selezionando la mia figura come responsabile commerciale di un gruppo di prestigio nel campo della logistica sempre qui su Frosinone. Ho vissuto in prima persona quindi l'esperienza da somministrato Synergie e ne sono rimasto affascinato e di certo la cosa è stata reciproca». È bastata davvero una chiacchierata con il mio attuale district manager, Gianluca Di Rella».

Il gruppo si occupa, appunto, di "somministrazione" di lavoro, ricerca e selezione del personale.

«La mia visione di azienda è chiara perché professionalità è sinonimo di immagine , amo le cose belle e tutti sappiamo che le cose belle sono difficili, ma quando si lavora in team tutto diventa piú semplice - ha detto Di Rella - Il mio augurio per Cristian è quello di divertirsi ogni giorno , amando ciò che fa trasmettendo tutta la sua passione alle aziende di questo territorio»