Cento anni dell'Aeronautica militare, martedì porte aperte al "Moscardini"

Martedì 28, nel giorno in cui l'Aeronautica Militare compie 100 anni, l'aeroporto "Moscardini" di Frosinone, sede del 72° Stormo ha organizzato un "Open day" a favore della cittadinanza.

Lo Stormo continuerà le sue normali attività sia a terra che in volo, il pubblico sarà accolto nei pressi dell'ingresso principale e accompagnato a gruppi tramite un percorso stabilito per visitare la Scuola di Volo ed in particolare, le articolazioni, la mostra statica, i simulatori di volo e la sala storica di reparto, secondo un percorso prestabilito.



L'ingresso all'aeroporto sarà consentito alle scolaresche del frusinate dalle 09.30 alle 16. L'accesso alla cittadinanza sarà consentito dalle 12.30 alle 16. In occasione delle celebrazioni del Centenario verrà predisposta una postazione per la raccolta fondi per l'iniziativa "Un dono dal Cielo" a favore dell'Associazione italiana ricerca sul cancro (Airc)

Il 72° Stormo di Frosinone, unica scuola nel settore dell'ala rotante in Italia, è il Reparto che forma i piloti di elicottero dell'Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri.