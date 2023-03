Venerdì 24 Marzo 2023, 23:55 - Ultimo aggiornamento: 23:56

«L’ho sempre viste in televisione con quella scia tricolore tra le nuvole, ma vederle da vicino fa davvero impressione». Aurora e Riccardo, 23 anni entrambi, universitari di Mediazione linguistica, si godono lo spettacolo. Quando si dice un incontro ravvicinato. L’MB-339A con la prestigiosa livrea delle Frecce Tricolori, sembra avere più successo di un divo di “Mare fuori”. La fila per salire sull’aereo-icona e scattarsi l’imperdibile selfie ricordo è un serpentone per piazza del Popolo.

Gli ufficiali, occhiali da Top gun e tuta da specialista impreziosita con patch del reparto di appartenenza, illustrano dettagli e potenza, segreti e manovre. Il brivido è entrare nella cabina di pilotaggio, sedersi e perdersi tra pulsanti e luci. Salutare amici e parenti dal finestrino...non ha prezzo. Tutti pazzi per le Frecce Tricolori allora.

La festa invade piazza del Popolo in occasione dell’Air Force Experience, lo spazio espositivo che l’Aeronautica Militare ha inaugurato ieri in occasione del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, data che ricorre martedì prossimo 28 marzo. E il villaggio expo andrà avanti fino al 29 marzo, tutti i giorni dalle 10 alle 20 ad ingresso libero, con un ricco calendario di intrattenimento dal vivo. Momento clou, martedì mattina al Pincio con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella (alle ore 11). La suggestione sta tutta nel passeggiare tra velivoli autentici in mostra statica.



IL BLU CARPET

L’avanzatissimo Eurofighter che sorveglia i cieli italiani e dei paesi alleati è l’altra star. Il sogno di centinaia di persone in fila è sedersi nella cabina a due posti. Muso aerodinamico, una silhouette di quasi 16 metri, un’apertura alare di oltre 14. Il blu carpet è tutto per lui. Famiglie, ragazzi, romani, turisti, tutti sedotti dai giganti dell’aria. All’ombra dell’obelisco della Fontana dei Leoni, i velivoli diventano l’oggetto dei desideri. Complici i piloti (molte donne) che catalizzano l’attenzione con racconti e spiegazioni. Ancora il caccia Tornado e l’HH-139 l’elicottero versatile impiegato per la ricerca e soccorso. E l’F-35 Lightning II il gioiello schierabile anche su portaerei, più gettonato delle montagne russe di parchi divertimento.



LA STAR

Nel pubblico, tra i più curiosi, anche lo chef Giorgio Locatelli, giurato star di Masterchef, a Roma da turista con la figlia: «Come si dice, sono dei big toys per big boys...mi piace tantissimo guardarli, essere così vicino a queste meraviglie è una cosa incredibile. La prossima volta che li vedo nel cielo mi ricorderò di questo momento in cui l’ho potuti toccare. Da vicino si apprezzano ancora di più, la precisione del design è una cosa ipnotica, pazzesca. E con le frecce tricolori siamo sempre un po’ più patriottici...».

E a proposito di sogni per il futuro: «Io sogno di fare il pilota e non vedo l’ora di salire sulle Frecce Tricolori» dice sorridendo il piccolo Alessio, romano, accompagnato da papà Simone. «Sì, bello, ma c’è una fila pazzesca, dai andiamo», rincara l’amichetto Massimiliano. «No no, io aspetto qui finché non salgo...», replica l’aspirante Top gun. La piazza è in fermento. Stand promozionali, simulatori hi-tech, proiezioni, esibizioni musicali e sportive, tutto per raccontare l’Aeronautica Militare nel centesimo compleanno.



«IL RACCONTO PER I GIOVANI»

«Il miglior biglietto da visita che possiamo offrire ai curiosi e ai giovani che vorranno unirsi all’Aeronautica Militare», commenta il Capo di Stato Maggiore, il generale Luca Goretti. Sui maxi-schermi sfilano i saliti video di tanti vip che fanno gli auguri all’aeronautica, da Milly Carlucci a Fiorello. Il programma è fitto. Non solo a piazza del Popolo. Da mettere in agenda anche il Sacrario delle Bandiere al Vittoriano che ospita, spettacolo nello spettacolo, una mostra celebrativa “Cento anni dell’Aeronautica Militare”.