Giornali a domicilio, raddoppia il numero delle edicole al fianco del Messaggero

Ci ringraziano per l’opportunità, prima di tutto. Il Messaggero che si mette a fare l’aggregatore della voglia delle edicole romane di rispondere all’emergenza Coronavirus e che racconta il servizio con cui le edicole cittadine si stanno organizzando per portare a domicilio i quotidiani e altri prodotti tipici dei propri punti vendita è una valanga di pollici alzati. Perché la notizia pubblicata sul giornale cartaceo e sul sito internet provoca innanzitutto un raddoppio del numero degli esercizi che si buttano nella mischia: erano 26 all’annuncio dato per le vie brevi dal nostro giornale; sono già 51 ora. Il numero viene aggiornato in tempo reale e scoprite quali sono cliaccando questo indirizzo https://d.ilmessaggero.it/edicole-aperte. Le bandierine arancioni rappresentano i giornalai che hanno attivato il servizio, con i loro riferimenti e contatti.

GLI INDIRIZZI

Non è un’adesione facile, quella che si dà offrendo il nome e i riferimenti di contatto a questa iniziativa che porta il giornale in casa dei nostri concittadini. Perché le edicole devono reinventarsi e riconvertire il proprio modello produttivo adeguandolo da esercizio stanziale a struttura in grado di consegnare a domicilio. In un momento in cui per farlo si devono adottare tutte le cautele giuste del caso. Ebbene, il momento difficile spinge gli edicolanti a compiere una vera e propria evoluzione-rivoluzione. Sul nostro sito già trovate una mappa del trovaedicola più raffinata: quella più vicina e quelle che effettuano il servizio di consegna domiciliare (un suggerimento: scegliete quella più prossima a voi per rendere smart il servizio»). Un’iniziativa che serve per garantire quel diritto all’informazione che ha visto riconosciuto il ruolo delle edicole nei Dpcm susseguitisi: «e va garantito anche questo tipo di servizio», dicono gli edicolanti pronti alle prime consegne a chi effettua i controlli in città.

In ogni caso il gradimento dell’operazione messa in piedi dal nostro giornale l’abbiamo incassata subito. E a testimoniarla un bel video, pubblicato sul nostro sito, condiviso da Alessandro Gian Maria Ferri, delle storiche omonime edicole di Roma Sud. «Gestisco con la mia famiglia più punti vendita a Roma con entusiasmo e passione, come tantissimi miei colleghi che ogni giorno mantengono dei ritmi impensabili per garantire uno dei principi fondanti della democrazia: la libertà di informazione e di stampa. Da qui nasce l’esigenza di dar vita a un nuovo progetto che ha come obbiettivo la riqualificazione dei nostri punti vendita e delle nostre attività». Ferri lancia l’invito sui social: «Stiamo tutti a casa, ma le edicole sono aperte e vi aspettano anche con il servizio fatto assieme al Messaggero di consegna. Io dico grazie per questi aderiranno e al Messaggero». E l’invito scatena le prime consegne: il meccanismo di risposta al mantra #iorestoacasa è attivato.

