Howden compra Assiteca (AIWA). Approccio “sartoriale” per un’assicurazione all’avanguardia

Howden, leader europeo di brokeraggio assicurativo, annuncia il rebranding a livello globale e in Italia, il socio AIWA Assiteca, diventa Howden Assiteca

Assiteca, il più importante broker assicurativo italiano, entrata a far parte del Gruppo Howden nel 2022, prende da oggi il nuovo nome di Howden Assiteca.

“Da quando Assiteca è entrata in Howden – afferma Federico Casini, CEO di Howden Italia – abbiamo lavorato integrando le nostre esperienze e competenze, per creare una realtà aziendale che avesse allo stesso tempo una visione globale e un approccio “sartoriale”, capace di offrire servizi e soluzioni assicurative all’avanguardia. Oggi siamo lieti di partecipare al lancio del nuovo logo che a livello internazionale rappresenterà visivamente tutte le società del Gruppo in modo univoco”.

A seguito del rebranding, anche le controllate Assiteca Agricoltura, Assiteca Consulting e Nord Est Insurance Broker diventano rispettivamente Howden Assiteca Agricoltura, Howden Assiteca Consulting e Howden Treviso, aggiungendosi alle altre società del Gruppo in Italia Andrea Scagliarini, Assimovie, Howden Italia e Howden Vicenza.

A partire da oggi il nome Howden avrà una presenza significativa in tutta Europa, con 120 sedi in 20 Paesi e oltre 3.000 dipendenti con competenze specialistiche al servizio dei clienti locali. Il nome Howden viene adottato da 20 marchi europei. Tra i più importanti, oltre ad Assiteca, la tedesca Euroassekuranz e le francesi CFR e Theoreme.

“La nostra strategia – sottolinea Luigi Sturani, Ceo Europa di Howden – è semplice: sviluppare una forte presenza territoriale e offrire una gamma unica di soluzioni specialistiche per i clienti.

Negli ultimi anni, 30 aziende culturalmente allineate hanno scelto di unirsi a Howden. Abbiamo attratto alcuni dei migliori talenti del settore e ci stiamo rapidamente affermando come l’alternativa europea nel mercato del brokeraggio assicurativo. Questo è il momento di unirci con un unico marchio che rifletta in modo coerente la nostra identità, la nostra cultura, i nostri valori fondamentali e che sostenga le nostre ambiziose aspirazioni di crescita”.

A livello globale il marchio Howden sarà rappresentato da 15.000 persone in 50 Paesi. “Nel momento in cui sveliamo il nostro nuovo marchio ed entriamo nel 30° anno di vita – ha commentato David Howden, fondatore e CEO di Howden Group Holdings – siamo entusiasti di segnare questo nuovo capitolo per l’attività di Howden, continuando a garantire la migliore esperienza assicurativa ai nostri clienti e liberando, al tempo stesso, opportunità di ulteriore crescita grazie alla potenza di un unico marchio. Lavoriamo per clienti che vanno dai privati alle più grandi aziende multinazionali, coprendo l’intero spettro delle necessità assicurative. Ora abbiamo un marchio che mostra tutto ciò che abbiamo da offrire e riflette chi siamo. Ci impegniamo ad agire come un’unica realtà, senza barriere che limitino ciò che possiamo fare per i clienti. In questo modo, con trasparenza e fiducia, posso promettere che tutti i nostri interlocutori otterranno il meglio da noi”.

L'articolo Howden compra Assiteca (AIWA). Approccio “sartoriale” per un’assicurazione all’avanguardia proviene da WeWelfare.