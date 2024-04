360Welfare entra in AIWA. Massagli “ci onora e responsabilizza”

360Welfare, società nata a luglio 2023 dalla fusione per incorporazione di Yes Ticket Srl in BluBe Srl, storico player dei buoni pasto, attivo dal 1998 e acquisito nel 2021, entra a far parte dell’Associazione Italiana Welfare Aziendale, con l’obiettivo di offrire il proprio contributo alla diffusione delle soluzioni di welfare aziendale in Italia

«360Welfare – commenta Paolo Sturbini, Direttore Generale della Società – è una realtà imprenditoriale italiana affermata che coniuga esperienza e innovazione nel settore dei servizi di welfare aziendale alle imprese. Sviluppiamo da sempre forti legami con il tessuto economico dei territori in cui operiamo, distinguendoci per l’impegno a creare servizi sostenibili che promuovono le economie locali. Con venticinque anni di esperienza di settore e le più innovative tecnologie digitali di app mobile e portali web, miriamo a fornire alle aziende clienti servizi personalizzati, di facile utilizzo e con un impatto significativo sull’economia territoriale».

Attraverso la creazione di piani di welfare su misura, che includono servizi come buono pasto e servizi sostitutivi di mensa – con i marchi Yes!Ticket e BluBe – fringe e flexible benefit, 360Welfare si pone come partner affidabile per le aziende che desiderano attrarre e fidelizzare i talenti, investire nel benessere dei propri dipendenti e aumentare la reputazione aziendale.

La nascita della 360Welfare risponde alla volontà strategica del gruppo 360 Payment Solutions, leader nel settore di soluzioni di pagamento e mobilità a supporto della gestione di flotte di veicoli commerciali in Europa, di consolidare la propria crescita, puntando a superare i il giro d’affari di oltre un miliardo di euro conseguito nel 2023.

«L’interesse dimostrato da 360Welfare verso AIWA – ha commento Emmanuele Massagli, Presidente dell’Associazione – ci onora e ci responsabilizza. “Onora” perché, pur trattandosi di un marchio nuovo, è un gruppo che ha una lunga storia e una ricca esperienza nel particolarissimo settore dei servizi di welfare; “respon-sabilizza” perché è una ulteriore prova della volontà e capacità di AIWA di rappresentare anche le realtà che lavorano con le piccole e medie imprese, sempre più interessate a “fare welfare” per essere più moderne e sostenibili».

