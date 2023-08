Tasse, da Iva e Irpef alla cedolare secca: da lunedì 21 agosto 148 scadenze per i pagamenti. L'elenco completo

Dopo la pausa estiva il fisco torna a bussare ad agosto con 148 versamenti in scadenza lunedì 21: dall'Iva all'Irpef, passando per addizionali, Ires, Irap e cedolare secca. A cui si aggiungono anche una comunicazione e tre adempimenti contabili. Ma non è tutto perché, sempre in questo mese, un altro mini tax day è previsto per il 31, quando si concentreranno altri 40 versamenti relativi alle imposte sui redditi. In totale fanno 188 scadenze.

