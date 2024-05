Le piccole scoperte di Bing, il coniglietto nero più amato dai bambini torna con uno spinoff della serie: dal 10 maggio in esclusiva su RaiPlay

Da venerdì 10 maggio sarà disponibile in esclusiva RaiPlay “Le piccole scoperte di Bing”. Dalla serie “Bing”, vincitrice dell’Emmy Kids Awards 2016, arriva uno spinoff con una collezione di consigli per i più piccini sulle sfide che incontrano ogni giorno. In questa serie, l’amato coniglietto nero, curiosone e ghiotto di carote, affronta tante nuove esperienze che saranno lo spunto ideale per offrire utili suggerimenti a chi lo segue.

Bing racconta a modo suo, guardando in camera i suoi piccoli spettatori, ciò che gli è accaduto e come sia riuscito a capire la cosa giusta da fare: il suo angolo di riflessioni a voce alta e il suo linguaggio semplice e diretto stimolano il racconto delle esperienze, la riflessione sulle dinamiche relazionali e rassicurano i più piccoli sulla possibilità di trovare sempre una soluzione.