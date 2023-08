Si tratta di «una norma di equità sociale. Tutti gli introiti saranno destinati a due voci: aiuto ai mutui prima casa e taglio delle tasse». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha spiegato ieri in conferenza stampa il senso della tassa sugli extraprofitti delle banche, il coniglio uscito a sorpresa dal cilindro del consiglio dei ministri. Salvini non è entrato nelle cifre («si può ipotizzare di alcuni miliardi»), ma fonti del governo parlano di nuove entrate per lo Stato per almeno un paio di miliardi, da investire nel calo delle tasse e nel taglio del cuneo della legge dei Bilancio. Non era presente in conferenza stampa il ministro dell'Economia (anche lui esponente della Lega) Giancarlo Giorgetti. Una norma, però, che ha già provocato degli effetti all'apertura dei mercati, con le banche in grande difficoltà questa mattina.