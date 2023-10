Stipendi Statali, gli aumenti categoria per categoria: il maxi-anticipo arriva fino a 2 mila euro

Un anno di aumenti tutti in una sola busta paga. Che potrebbe essere già quella di novembre, se il pressing del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo avrà successo. Nell’ultimo consiglio dei ministri che aveva affrontato la questione i titolare della Funzione pubblica ha chiesto che l’anticipo di 2 miliardi del rinnovo dei contratti pubblici sia pagato con i cedolini dei dipendenti pubblici del prossimo mese. E comunque prima della tredicesima, come ha promesso ufficialmente lo stesso ministro. E questo per fare sì che “l’extra” non si confonda con l’assegno extra che arriva ogni anno prima di Natale. Si tratta di un extra che sarà particolarmente consistente e arriverà nel caso dei dirigenti di prima fascia, a sfiorare i 2 mila euro. Mentre per un funzionario supererà comunque i mille euro.