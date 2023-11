Stipendi docenti dicembre 2023, aumenti da 766 a 1.288 in base a anzianità e grado scuola: le tabelle

Stipendi docenti. Come per tutti gli statali (leggi qui) a dicembre arriva una (gradita) sorpresa in busta paga. Insieme al pagamento della tredicesima, infatti, anche gli insegnanti riceveranno l'una tantum introdotta con il decreto “anticipi”. Si tratta dell’anticipo del rinnovo del contratto.

La misura coinvolgerà complessivamente più di 2,5 milioni di dipendenti pubblici. L'una tantum, per quanto riguarda gli insegnanti, dipende dal profilo professionale e dall'anzianità di servizio. Varia dunque dai 766 a 1.288 euro in base ai requisiti specifici del singolo docente.