"Irresponsabile la cyber-campagna di Mosca contro Berlino"

BRUXELLES - "L'Unione Europea e i suoi Stati membri, insieme ai partner internazionali, condannano fermamente la campagna informatica maligna condotta dal gruppo APT28, controllato dalla Russia, contro la Germania e la Repubblica Ceca. La campagna informatica dimostra il continuo modello di comportamento irresponsabile della Russia nel cyberspazio, prendendo di mira istituzioni democratiche, enti governativi e fornitori di infrastrutture critiche in tutta l'Unione europea e oltre". Lo dichiara l'alto rappresentante dell'Ue a nome dei 27 Paesi membri.

"Oggi la Germania ha condiviso pubblicamente la sua valutazione sulla compromissione da parte dell'APT28 di diversi account di posta elettronica dell'esecutivo del Partito socialdemocratico tedesco; allo stesso tempo, la Repubblica Ceca ha annunciato che le sue istituzioni sono state bersaglio di questa campagna informatica. Istituzioni, agenzie ed enti statali negli Stati membri, tra cui Polonia, Lituania, Slovacchia e Svezia, sono già stati presi di mira dallo stesso attore", continua il comunicato.

"Nel 2020 l'Ue ha imposto sanzioni a persone ed entità responsabili degli attacchi APT28 che hanno colpito il Parlamento federale tedesco nel 2015. L'Ue non tollererà questo tipo di comportamento malevolo, in particolare le attività che mirano a degradare le nostre infrastrutture critiche, a indebolire la coesione sociale e a influenzare i processi democratici, in vista delle elezioni di quest'anno nell'Ue e in più di 60 Paesi nel mondo: l'Ue è determinata a utilizzare l'intero spettro di misure per prevenire, scoraggiare e rispondere al comportamento malevolo della Russia nel cyberspazio".

"Siamo solidali con la Germania a seguito della campagna informatica dannosa contro un partito politico, in questo caso il Partito Socialdemocratico di Germania, e con la Repubblica Ceca dopo le attività informatiche dannose contro le sue istituzioni". Lo dichiara il Consiglio Atlantico della Nato in un comunicato. "Gli alleati riconoscono che la Germania e la Repubblica Ceca hanno attribuito la responsabilità delle attività informatiche dannose nei rispettivi Paesi al gruppo APT28, sponsorizzato dalla Federazione Russa, in particolare dalla Direzione principale dell'intelligence dello Stato Maggiore russo (GRU). Gli alleati notano inoltre con preoccupazione che lo stesso attore ha preso di mira altre entità governative nazionali, operatori di infrastrutture critiche e altre entità in tutta l'Alleanza, anche in Lituania, Polonia, Slovacchia e Svezia".

"Siamo determinati a impiegare le capacità necessarie per dissuadere, difendere e contrastare l'intero spettro delle minacce informatiche per sostenerci reciprocamente, anche prendendo in considerazione risposte coordinate", prosegue la nota. "Le attività informatiche dannose che hanno preso di mira Berlino e Praga mostrano che il cyberspazio è sempre conteso: gli attori delle minacce informatiche cercano costantemente di destabilizzare l'Alleanza. Restiamo impegnati a contrastare la sostanziale, continua e crescente minaccia informatica, anche ai nostri sistemi democratici e alle nostre infrastrutture critiche".