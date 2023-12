Btp e Bot, il calendario delle aste 2024 dei Titoli di Stato: emissioni per le famiglie, nuove scadenze e premi fedeltà

Btp, Btp Valore, Bot. Nuovi titoli, con nuove scadenze e con nuovi appuntamenti per il pagamento delle cedole. Anche nel 2024 il Tesoro cercherà di convincere sempre più i piccoli risparmiatori italiani a comprare Titoli di Stato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto il calendario 2024 del Debito Pubblico che fissa le date in cui si terranno le aste del nuovo anno, indicando anche le tempistiche per il regolamento di tutte le operazioni, nonché i giorni delle comunicazioni ufficiali previste per l’annuncio dei Titoli offerti in ciascuna asta.

Con il calendario ha reso noto noti anche le Linee guida per la gestione del Debito Pubblico per il 2024, il documento programmatico che illustra le principali strategie di emissione per il nuovo anno, nonché il Programma trimestrale di emissione relativo al primo trimestre del 2024, contenente tutte le informazioni circa i titoli in offerta nello stesso trimestre, il volume complessivo di emissione di debito a medio-lungo termine atteso per il prossimo anno e una sintesi del quadro macroeconomico e di finanza pubblica di riferimento.