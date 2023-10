Sconti per docenti su treni e aerei: requisiti, a chi spettano e come fare domanda

Da uno sconto sui treni fino al 20% a un'agevolazione del 15% per aerei, spesa e agriturismi. Sono i vantaggi di cui potranno beneficiare gli insegnanti e il personale Ata. Si tratta di una sorta di “piano welfare” per il personale scolastico lanciato dal governo e che partirà dopodomani, 9 ottobre. Si punta a offrire vantaggi concreti collaborando strettamente con vari enti e aziende del settore produttivo e dei servizi. Il piano prevede quindi dei benefit pensati per il personale scolastico, che facilitano l’accesso a beni e servizi. Vediamo tutte le agevolazioni settore per settore e come utilizzarle.

