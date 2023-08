Scuola, sì al pagamento dei supplenti brevi e aumenti per i dirigenti scolastici

Con l’emissione speciale del 18 agosto, sono stati pagati gli stipendi dei supplenti brevi e saltuari per oltre 173mila ratei contrattuali: si tratta di circa 157mila contratti e oltre 92mila persone che hanno avuto un contratto di lavoro a tempo determinato. In totale risultano erogate risorse per quasi 121 milioni di euro.

«Abbiamo mantenuto l’impegno di garantire il pagamento entro agosto delle mensilità dovute ai supplenti brevi e saltuari, così come quello di assicurare l’aggiornamento degli stipendi dei dirigenti scolastici già con il cedolino di settembre» ha affermato il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. «Resta fermo il forte impegno a intervenire, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, per snellire e velocizzare le procedure di erogazione degli stipendi del personale precario della Scuola».

Inoltre, da settembre, sarà aggiornata a 4.899 dirigenti scolastici l’indennità di posizione, quota variabile, secondo quanto previsto dal contratto integrativo nazionale. Gli importi verranno liquidati già con il cedolino di settembre 2023 per i dirigenti scolastici in costanza di incarico (circa il 70 per cento). L’aggiornamento del nuovo stipendio per gli incarichi partiti al 1° settembre avverrà dopo la registrazione da parte della Corte dei conti: il tentativo del ministero dell'Istruzione è di rendere questo aggiornamento possibile già con il cedolino di ottobre.